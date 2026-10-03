高雄選戰太悶　柯文哲稱可找黃國昌當總幹事

國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日在高雄同框掃街並受訪。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日同框陪同民眾黨高雄市議員參選人林于凱掃三民區的陽明市場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日首度“雙柯會”，共同在高雄同框掃市場引起話題。不過談起高雄選情，柯文哲認為打得太沉悶，沒有一場戰爭是防守打贏，還當著柯志恩的面說“乾脆建議請黃國昌當你競選總幹事”。



對此，柯志恩表示，不管今明兩天與黃國昌或柯文哲同框，藍、白一定要團結，打倒新潮流。她也回應未來選戰方式會更直接，也希望讓藍、白合作變成讓林于凱順利當選，這是今天一起合體最主要目的。



九合一選舉將於11月底投票，高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。柯志恩、柯文哲3日上午陪同民眾黨高雄市議員參選人林于凱掃街三民區的陽明市場。民眾黨今年在高雄只提這1席議員參選人。



會前受訪時談及高雄選情，柯文哲表示，2026選舉就看新北和高雄，民進黨要是衝破新北，國民黨主席鄭麗文就要下台了；柯志恩要是打下高雄，賴清德這個黨主席也要完了，所以大概重點就這兩個地方。



柯文哲說“但是你們還是打得太沉悶了，沒有一場戰爭是防守打贏。而且賴瑞隆太好打了！”柯志恩在旁邊聽了連連稱是，並請柯主席共同一起來。柯文哲馬上又說“乾脆建議請黃國昌當你競選總幹事，把D槽拿出來全部講一遍就好了！”



至於是否積極到高雄輔選，柯文哲則說“還是客隨主便，選舉有步驟有安排。人家有邀請，就盡量配合活動，不過還是要由你們這邊先規劃。”