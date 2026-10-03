柯文哲高雄現身力挺柯志恩　強化藍白合氛圍

國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日首度“雙柯會”，陪同民眾黨高雄市議員參選人林于凱掃街三民區的陽明市場，支持者送來好彩頭讓兩陣營開心高喊凍蒜。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市三民區選情激烈，陽明市場上方掛滿議員選舉看板。（中評社 蔣繼平攝） 民眾黨高雄市議員參選人林于凱向攤商握手問候。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日首度“雙柯會”，共同陪同民眾黨高雄市議員參選人林于凱掃街三民區的陽明市場。過程有支持者送上好彩頭，共同高喊“柯志恩凍蒜、林于凱凍蒜”，營造藍、白合作的良好氛圍。



民眾黨在南台灣沒有縣市議員，2026地方選舉在高雄市只提名1人參選議員，盼集中資源“破蛋”搶下一席，讓白營在高雄有立足之地。林于凱選區在三民區，今明分別兩天安排民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌到高雄輔選站台。



柯文哲3日上午陪同林于凱掃街三民區的陽明市場，柯志恩也特地到場同框參與掃街。柯文哲、柯志恩、林于凱沿路向攤商、市民打招呼，也下腳步互動、合照、發文宣品，現場聚集許多支持者與小草直播主，氣氛相當熱絡。



不過，三民區議員選情相當激烈，8席空間有其他7席都是現任議員，分別是2藍、3綠、2泛綠無黨，現任基礎穩固，恐怕變成國民黨籍前議員童燕珍與剛加入民眾黨的前時力議員林于凱搶食最後一席空間，選區是否有藍、白矛盾變成媒體關注焦點。



對此，柯文哲認為“打選戰的氣勢都是拚最高票，怎麼會拚最後一名，這麼沒有志氣。”柯志恩則說“高雄是藍白合作很重要的選區，林于凱很優秀，就像柯主席說的，選舉是拚最高票，所以力拼這兩席上壘是我們不變的目標。”