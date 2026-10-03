柯志恩與柯文哲互動熱　談鄭麗文時態度轉冷

國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日首度“雙柯會”，一起陪民眾黨高雄市議員參選人林于凱掃街三民區的陽明市場。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日首度“雙柯會”，受訪時表情互動多。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日首度“雙柯會”。柯志恩受訪時強調“兩柯都一樣務實，受到年輕人歡迎”，不過提到國民黨主席鄭麗文將移師高雄果貿社區辦雙十升旗，柯志恩僅說歡迎到高雄聽聽真實的聲音，態度有別。



九合一選舉將於11月底投票，高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，不過高雄綠大於藍，市長選情卻炒成五五波，柯志恩緊追賴瑞隆，力拼翻轉機會。選戰最後兩個月，藍綠各自組織陸戰動員穩固基本盤，但最後關鍵仍在中間選民。



柯志恩、柯文哲3日上午陪同民眾黨高雄市議員參選人林于凱掃街三民區的陽明市場，除了熱情向攤商、市民拜票問候，支持者也高舉“柯柯挺于凱”的手舉牌，用淺藍、粉白來凸顯雙柯共挺，營造出藍、白合作良好互動氛圍。



趁這次“雙柯會”同框，柯志恩強調，這兩柯性別不一樣，這兩柯政黨也不一樣，但這兩柯一樣的是，非常務實，非常直率。柯志恩更說“她和柯主席一樣，做事直接、坦率、面對問題、解決問題，所以受到非常多年輕人歡迎。”



針對鄭麗文將國民黨雙十升旗典禮移師高雄左營果貿社區舉行，鄭麗文與柯志恩都會出席。柯志恩則說“果貿每年十月十號都會辦升旗典禮，今年鄭主席移師到果貿看看，我們都非常歡迎，也可以讓她（指鄭麗文）聽聽高雄市民真實的聲音。”