韓國瑜啟動輔選想拜孫悟空　回雲林挺張嘉郡

韓國瑜（左三）助講。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月3日電（記者 李京昇）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜啟動輔選行程，身為雲林縣女婿的他，3日首站回“娘家”為同黨籍雲林縣長參選人、“立委”張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美助選。韓國瑜致詞除大談台灣宗教文化底蘊，還笑稱“立法院”朝野紛亂“讓他想拜孫悟空鎮住紛亂”，隨後肯定張嘉郡、黃尤美的服務與表現，並強調雲林具備土地、水、電及人才條件，適合高科技產業進駐。



韓國瑜今天下午3點半起陪同張嘉郡、黃尤美前往雲林縣斗六市受天宮媽祖廟、新興宮媽祖廟與太平老街福德宮土地公廟參拜，同時為兩人助講輔選。韓國瑜說，“立法院”工作繁重，有很多工作與行程，今天算是他啟動輔選的第一站，就選擇回雲林縣，今天參拜的斗六受天宮，是當地歷史悠久的媽祖廟，創建時間可追溯至清朝康熙晚年，至今已有200多年歷史，今天與張嘉郡、黃尤美一起參拜，希望媽祖繼續保佑地方平安。



談及台灣宗教文化，韓國瑜說，中華文化的宗教元素非常複雜也非常精彩，如果要找男女朋友，要拜的是月下老人；想要生孩子，要拜註生娘娘；要孩子平安長大，要拜七仙女；做生意想賺錢，就拜財神爺。他接著話鋒一轉笑說，“當‘立法院長′，看到‘立法院′的朝野現在這麼亂，拜什麼呢？要拜孫悟空來鎮住紛亂。”幽默說法讓現場笑聲不斷。



接著韓國瑜談到黃尤美，韓國瑜表示，黃尤美在斗六服務28年，一步一腳印累積地方經驗，自己認識她多年，對她熱心助人、親切的個性印象深刻，“只要跟黃尤美斗六市民代表會副主席相處過，每一個人都會喜歡她”，並形容黃總是笑臉迎人，是非常好的民意代表，這是黃尤美首次參選斗六市長，而斗六未來發展潛力相當大，需要好的人才帶領。



韓國瑜也以武俠小說比喻雲林的發展，他說，新竹、桃園就像少林寺，發展較早、先衝出去；雲林則像後發先至的武當派，如今正面臨很好的機會，他認為雲林擁有土地、水、電及人才等條件，高科技產業發展最重要的基礎都有了，“就是等高科技進來”。



韓國瑜也肯定張嘉郡積極爭取地方建設，韓表示，張嘉郡從政後敢衝，一步步到現在變得成熟，持續替雲林爭取建設，像斗六火車站改善及鐵路高架化等交通議題，都需要長期推動與“中央”協調，相關建設涉及超過300億元經費，但一旦完成，將不只是改善交通，也可能改變斗六市區發展與土地利用。



他進一步以台大醫院雲林分院及雲林科技大學為例，指出許多重大建設在初期爭取時，外界未必都能看見長期效益，但經過20、30年後，往往成為影響地方發展的重要基礎。韓國瑜表示，過去前雲林縣長張榮味擔任雲林縣長時爭取台大醫院進駐，當年也曾面對不同聲音，但如今台大醫院已成為雲林重要醫療建設。



韓國瑜也回憶，過去雲林“立委”廖福本、林明義曾為雲林沒有大學而向“中央”爭取，最終促成雲林科技大學設立，他認為，這些重大政策往往需要長時間累積，卻能影響地方數十年。



韓國瑜表示，未來張嘉郡會為雲林持續爭取電動車及各項高科技產業進駐，許多雲林華僑的後代在中國大陸的福建省、廣東省一帶打拚，若能把雲林縣各項條件準備好，讓在外地打拚的雲林子弟，有機會回到家鄉工作，也讓產業一項一項進來。



原先張嘉郡競辦安排韓國瑜與張嘉郡在參拜後，接受媒體聯訪，但韓國瑜指要趕下個行程，最後取消聯訪。

