高雄絕不能輸！賴清德喊話賴瑞隆穩定領先

賴清德3日出席“挺瑞隆，做市長！”百工百業後援總會成立大會並致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）九合一選舉11月底投票，民進黨面臨“高雄絕不能輸”的沈重壓力，賴清德3日現身站台力挺民進黨高雄市長參選人賴瑞隆百工百業造勢活動，再度上台信心喊話選情“穩定領先”，數度大讚陳其邁施政，並喊 “疼惜陳其邁，支持賴瑞隆”。



賴瑞隆3日下午在高雄展覽館舉辦“挺瑞隆，做市長！”百工百業後援總會成立大會，賴清德、前“行政院長”蘇貞昌、民進黨籍高雄市長陳其邁到場站台表達力挺，現場擺超過2千張椅子，並集結3百個、橫跨各產業的後援會組織到場展現團結。



最後壓軸進場的賴清德在台上致詞時全程自信微笑，賴瑞隆現在有新的外號叫做“隆捲風”，與台北市長參選人沈伯洋的“洋流”，前陣子在高雄港一起玩站立划槳，而且過程還有“換槳”，幾句話就讓台下支持者笑聲不斷，幽默開場。



賴清德更強調，洋流與隆捲風已掀起一股善的循環，這股力量已經發揮效果，並影響其他縣市。對於高雄選情，他強調賴瑞隆的領先幅度是“穩定且漸漸拉開”，但也提醒，穩定領先但不能放鬆，因對手不會放棄進攻，務必要贏取最後勝利。



對於陳其邁的施政表現，賴清德更稱如果每個縣市表現都像陳其邁，就不會那麼艱苦，舉凡像日月光擴大投資、台積電來高雄、高爾夫球場變果嶺公園、演唱會經濟等等。他讚陳其邁讓高雄脫胎換骨，我高雄我驕傲，疼惜陳其邁，支持賴瑞隆。



另外，賴瑞隆上台時有3百個後援會長上台力挺，他強調高雄的進步由各行各業共同撐起，未來也將持續傾聽不同產業與市民需求，攜手百工百業全力衝刺“市長接棒、議會過半”，為高雄打造下一個黃金十年。主持人也讚聲“讓高雄再次偉大”。