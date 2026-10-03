綠嚴防韓流高雄再起　陳其邁批韓天馬行空

民進黨籍高雄市長陳其邁3日替民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢活動站台。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）高雄市長由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，選情五五波，綠營嚴防重現2018年痛失高雄的慘劇。民進黨籍高雄市長陳其邁3日替賴瑞隆造勢活動站台時，不僅重申選對人很重要，更耳提面命“若認為陳其邁做很好，票投賴瑞隆，我才會放心”。



賴瑞隆3日下午在高雄展覽館舉辦“挺瑞隆，做市長！”百工百業後援總會成立大會，賴清德、前“行政院長”蘇貞昌、民進黨籍高雄市長陳其邁到場站台表達力挺，現場擺超過2千張椅子，並集結3百個、橫跨各產業的後援會組織到場展現團結。



陳其邁重提2018年勝選高雄市長的韓國瑜政見天馬行空，沒有一項兌現，最後被校正回歸，他強調選對人很重要，不然當時高雄浪費兩年罷免、補選，而他上任後兩年拚四年，六年任期內，連續三年被評選為五星市長。這時台下一片掌聲。



由於陳其邁是英系、賴瑞隆是新潮流，不同派系經常被外界見縫插針。陳其邁特別強調“賴瑞隆是可以延續民進黨政策、延續陳其邁政策唯一的候選人”，並重申賴清德、蔡英文都很重視高雄半導體產業，賴瑞隆是最可以和賴清德合作的市長。



年底即將任期屆滿卸任，陳其邁還語帶感性地說，到了說再見的時候，大家若覺得陳其邁做的很好，那看到賴瑞隆的名字就蓋下去，“棒子交給賴瑞隆，我會很放心”，高雄不走回頭路，一定要選對的人、走對的路，高雄一定會更好。

