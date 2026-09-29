鏡頭：台中展秦始皇文物　兵馬俑高度還原

民眾端詳還原秦俑展示品。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月5日電（記者 方敬為）2024年在台灣掀起話題的“大秦雄風－兵馬俑與秦始皇帝陵特展”，今年10月來到台中展出，3日開幕式吸引許多遊客前來參觀，該特展由陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院出借部分文物，並以3D列印技術高度還原秦俑展示，讓參觀者可以就近一睹秦俑工藝，大獲好評。



“大秦雄風－兵馬俑與秦始皇帝陵特展”由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院及社團法人中華翰維文化推廣協會聯合主辦，今年10月3日至26日在台中文化資產園區雅堂館展出。



開幕式當天，吸引不少遊客前來參觀，該展覽2024年首次在高雄、桃園巡迴，在網路社群掀起話題，因為上回台灣有秦文化相關展覽已是2016年的“秦．俑－秦文化與兵馬俑特展”，睽違8年再次有秦文化及兵馬俑展來登台，格外難得。2024年展覽期間有逾10萬人次參觀，2026年10月移師台中展出，也受到文物愛好者的期待。



本次展覽最大特色就是，精選具代表性的將軍俑、立射俑、騎兵俑、御手俑、武士俑及秦馬等展件，先進行數位化採集、建模修飾與高解析度3D列印，最後再透過作舊工藝，呈現秦俑栩栩如生的樣貌，近距離呈現在參觀者的眼前。



除了兵馬俑展示，另展出嶧山刻石拓片、秦公鐘、秦公鎛、吳鉤、秦半兩與六國錢幣等文物，帶領觀眾從不同面向認識秦代文化，展覽紀念品也引進自秦始皇帝陵博物院的熱門商品，拉近台灣民眾與陝西秦陵的距離。