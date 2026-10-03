關注：陳其邁炒冷飯酸韓　高雄選情隱憂不小

民進黨籍高雄市長陳其邁3日站台時的“酸韓”戰術受討論。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月4日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長參選人賴瑞隆政治形象薄弱，除綠營大咖輪番南下高雄站台力挺，連民進黨籍高雄市長陳其邁都不惜上台“酸韓”，看得出背後隱憂不小，但這招對基本盤有效，對中間選民可能幫助不大，畢竟冷飯熱炒，太用力恐釀副作用。



賴瑞隆3日辦“百工百業後援總會成立大會”，陳其邁站台時大酸韓國瑜當年的賽馬場、太平島開採石油、愛情摩天輪、邀請國際巨星等政見口號是天馬行空，並稱賴瑞隆是延續他政策的唯一優秀候選人 ，高雄絕不走回頭路。



陳其邁角色當然是當年吃到韓流導致翻車的苦主。2018年地方選舉因韓流崛起，導致民進黨痛失高雄。不過時任高雄市長的韓國瑜挑戰2020大選失利，同年遭到罷免並經過市長補選，才由陳其邁勝選並連任一屆，年底任期屆滿將卸任。



不過此時陳其邁上台酸韓、批韓，其背後原因是卸任後若要揮軍北上，需要輔選高雄成功，才可以名正言順擔任“閣揆”這個重要職位，否則敗軍之將身分要擔此重任，恐怕會傷及政治威信與影響政治評價，甚至增加更多未來不確定因素。



但到如今酸韓、批韓是否有用？因為韓國瑜經過沉潛多年後，兩年前起擔任“立法院長”，各種表現已經漸漸獲得外界肯定，若是遭國民黨或韓國瑜火力全開反擊，恐開更多政治副本，主角若變陳其邁、韓國瑜隔空互嗆，可能賴瑞隆會更邊緣化。



而陳其邁站上第一線，先帶帶風向，看得出陳其邁執政6年的“政績紅利”很難轉移給賴瑞隆的隱憂，只好倒數兩個月的緊要關頭，再次凝聚綠營基本盤，並試圖喚醒高雄市民的集體記憶，設法鞏固民進黨才懂建設高雄的正當性。



但這招恐是把雙面刃，因為藍綠目前經過數月組織陸戰，基本盤都打得很穩固，但選情還是打成五五波，最後關鍵應該還是中間選民。但舊事重提、操弄罷韓議題，恐怕被認為是冷飯熱炒，幫助不大，甚至可能耗損經營多年的暖男形象。