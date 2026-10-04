韓國瑜要來了！江啟臣造勢場現颳韓流

江啟臣競選總部成立大會造勢，現場擺出萬張椅子。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月4日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣今天舉辦競選總部成立大會造勢，“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜“禿子、燕子、漢子”睽違多時“三子合體”，這也是韓國瑜啟動輔選以來第一場大型造勢，現場出現大面青天白日旗、小吃攤商等“韓流”元素，韓粉也自主到場相挺，台南市韓友會創會理事長廖盛芳現身揮舞旗幟，展現韓國瑜影響力。



江啟臣4日舉辦競選總部成立大會，請到地主、台中市長盧秀燕攜手“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜合體站台，這也是“燕子、禿子、漢子”在2026九合一選舉中首次合體造勢。



江陣營力拼凝聚泛藍大團結，除了藍營三子，另請到黨主席鄭麗文、台中縣市合併前的歷任藍營縣市長，包括胡志強、陳庚金、黃仲生、廖了以等人登台助陣，並安排台灣民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召陳清龍率6位白營市議員選將站台，展現藍白合作氣氛。



值得注意的是，江啟臣競選總部成立大會是韓國瑜啟動輔選以來，首場大型造勢活動，現場擺出1萬張椅子，造勢活動上午9點開始，8點半支持者陸續乘坐遊覽車到場，當中也有自主到場相挺的韓粉，台南市韓友會創會理事長廖盛芳“挑大師”現身揮舞旗幟，並有大面青天白日旗、小吃攤商等過去常見的“韓流”元素，顯示韓國瑜仍有程度影響力。