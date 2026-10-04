蔣萬安沈伯洋槓反毒　蔣臉書數十萬則留言

台北市長蔣萬安3日晚間的臉書貼文遭數十萬則留言灌爆，迄今仍持續上升中。（照片：蔣萬安臉書） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）台北市長選戰白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出校園安全“反毒四招”，遭藍軍陣營翻出2014年文章，質疑沈伯洋曾主張在社區提供吸毒者毒品及乾淨針具。中國國民黨籍台北市長蔣萬安強調“反毒沒有模糊空間”，沈伯洋則反擊蔣扭曲毒品減害政策，並邀公開辯論。雙方連日隔空交火，蔣萬安臉書更湧入數十萬則留言，迄今持續上升中。



沈伯洋2日提出“反毒四招”後，國民黨籍“立委”兼蔣萬安競選辦公室發言人徐巧芯、羅智強及台北市議員楊植斗翻出沈2014年以筆名“撲馬”在“想想論壇”發表的〈把毒品和藥品劃上等號吧！〉，文中曾提及效仿部分國家設立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針具。藍營質疑沈論述涉及毒品除罪化，並以“洋流變毒流？”等語猛攻。



蔣萬安3日晚間在臉書發文表示，反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園、社區是必須堅守的紅線，他質疑若依沈伯洋昔日主張，要在哪裡設立社區中心、提供何種毒品，市民能否接受？他支持美沙冬療法及乾淨針具政策，但這與在社區提供毒品並不相同。



貼文發布後留言數迅速暴增，網友翻出2021年《“立法院”公報》，指蔣萬安擔任“立委”時曾參與“美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治”、“建立友善戒治環境”等提案，並大量留言要求“蔣萬安跟沈伯洋公開辯論”。蔣辦則質疑異常留言量，稱短短3小時湧入逾10萬則留言，經費在燃燒。



沈伯洋4日上午赴草埔市場掃街受訪表示，許多醫療、公衛及毒品矯治第一線人員對近日政治攻防感到憤怒，這些說法是在汙名化第一線人員，他2014年文章是在介紹世界各國毒品減害措施，部分政策台北市政府現在也正在執行，不應為選舉把減害政策說成鼓勵吸毒。



沈伯洋指出，蔣萬安2021年擔任“立委”時也曾提案支持美沙冬替代治療，相信蔣清楚，他再次邀請蔣萬安及國民黨新北市長參選人李四川就毒品政策辯論，形式可由對方決定，希望回歸市政及減害措施討論。



蔣萬安4日在台北市信義區出席軍公教警消後援會成立活動受訪反擊，他一直支持美沙冬療法及乾淨針具政策，擔任“立委”時也曾提案，但沈伯洋2014年的文章整篇並未提到“美沙冬”三字，美沙冬療法自2006年就已實施，沈當時卻另撰文批判執政黨作法，因此應清楚面對自己過去的主張。



蔣萬安說，沈伯洋過去還反對尿液篩檢，如今又將尿液篩檢列為反毒政策，中間的準則到底是什麼？他歡迎沈改變立場，但強調自己堅決反對毒品除罪化，也不可能在社區成立中心發放毒品，台北市今年截至8月已查獲逾4千件毒品案件、送辦逾4千人，查獲各式毒品約1.1噸；查緝毒品與協助戒治從來不是二選一。針對是否接受沈伯洋邀請辯論？蔣萬安表示，台北市長選舉一定會辦理辯論，他也一定會參加。



國民黨中央到地方公職都全面動起來聲援蔣萬安，國民黨籍“立委”陳菁徽、台北市議員張斯綱、鍾沛君及蔣萬安競選辦公室主任葉向媛也在台北市議會舉行“戳破沈伯洋，洋流變毒流？”記者會，要求沈不要“問A答B”，應直接說明12年前文章中有關社區提供毒品與針具的原意。