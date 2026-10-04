鄭麗文為江啟臣站台　痛批民進黨欺騙台灣人

國民黨主席鄭麗文上台助講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月4日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天到台中市替市長參選人、“立法院副院長”江啟臣競選總部成立大會站台，她表示，2026地方選舉從台中出發，讓江啟臣高票當選，不只2026年要贏，2028年國民黨更要重返執政，藍天再現！鄭麗文並痛批民進黨欺騙台灣人民，錯誤的能源政策害慘產業，呼籲年底除了票投藍營選將，也要支持“廢除非核家園”公投，給民進黨一個教訓！



江啟臣4日舉辦競選總部成立大會，請到地主、台中市長盧秀燕攜手“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜合體站台，另包括黨主席鄭麗文、台中縣市合併前的歷任藍營縣市長胡志強、陳庚金、黃仲生、廖了以等人登台助陣，並安排台灣民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召陳清龍率6位白營市議員選將站台，展現藍白合作氣氛。主辦單位宣布，現場支持者湧入逾1萬人。



鄭麗文表示，今天到台中力挺江啟臣，台中有非常多的隱形冠軍，是台灣經濟的磐石，台中的精密製造與傳統產業，在全世界打響了“台灣製造”的黃金招牌。然而這兩年傳統產業卻苦不堪言，前陣子民進黨的市長參選人何欣純提到，大里、太平選區有6000家工廠關閉，許多台中的傳產勞工更面臨放無薪假的巨大壓力，這些產業之所以面臨如此困境，癥結都在於民進黨長期的意識形態治國。



鄭麗文痛批，民進黨每天只想搞鬥爭，甚至推動偏激且危險的兩岸政策，政府撒大錢說要發展AI產業、補助中小企業，基層卻是看得到吃不到，眼睜睜看著綠營權貴吃得油水滿滿，台中鄉親看在眼裡、痛在心裡。她要跟何欣純說，如果有6000家工廠面臨倒閉、沒有訂單，應該質問賴清德與民進黨政府到底在做什麼！



鄭麗文進一步指出，我們被民進黨騙太久了，他們宣稱2025年要全面關閉核電廠，如今到了2026年底，賴清德又改口說要重啟核電，這根本是把全台灣人“裝肖仔”（閩南語：當傻子）！沒有電就沒有未來，現在只要電價一漲，萬物齊漲，連吃個便當都在變貴，最後倒楣的永遠是基層小老百姓。錯誤的政策比貪污更可怕，更何況民進黨是錯誤政策加上貪污，這將陷台灣於萬劫不復的深淵。



鄭麗文呼籲支持者，必須將台灣的未來握在手中，今年選舉我們從台中出發，讓江啟臣高票當選，儘管民進黨行政機器全面出動，把司法當作工具干預選舉、追殺在野黨候選人，但為了台灣的未來與前途，她要拜託大家勇敢站出來，團結所有的力量，下架民進黨，保住台灣的命脈，不只2026要贏，2028也一定要贏，大家團結一致，支持國民黨、支持江啟臣，下架民進黨讓2028年藍天再現！