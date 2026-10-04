藍三子挺江啟臣人氣爆棚　韓式幽默炒熱氣氛

“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜“禿子、燕子、漢子”合體相挺江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月4日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣今天舉辦競選總部成立大會造勢，“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜“禿子、燕子、漢子”睽違多時“三子合體”相挺，現場湧入逾萬名支持者，人氣爆棚。韓國瑜特別強調，這是他今年地方選舉首場大型造勢，獻給江啟臣，並發揮“韓式幽默”，妙語如珠炒熱現場氣氛。江啟臣也感謝“韓流”助陣。



江啟臣4日舉辦競選總部成立大會，請到地主、台中市長盧秀燕攜手“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜合體站台，另包括黨主席鄭麗文、台中縣市合併前的歷任藍營縣市長胡志強、陳庚金、黃仲生、廖了以等人登台助陣，並安排台灣民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召陳清龍率6位白營市議員選將站台，展現藍白合作氣氛。主辦單位宣布，現場湧入逾萬人共襄盛舉。



由於這是2026九合一選舉開打以來，“禿子、燕子、漢子”首度“三子合體”，現場人氣爆棚，三人攜手江啟臣壓軸大進場，受到眾人擁護，短短200米，走了6分鐘才登台。盧秀燕主動請韓國瑜、侯友宜一起牽起江啟臣的手喊“凍蒜”，並且相互“團抱”展現好交情。



盧秀燕笑稱，這是國民黨“三子”在今年地方選舉第一次合體，禿子、漢子、燕子一起相挺“大鼻子”江啟臣，希望年底台中贏，讓台中市繼續幸福！



韓國瑜強調，這是他今年地方選舉參與的第一場大型造勢，獻給江啟臣，他跟江啟臣是在“立法院”的好夥伴，江不僅認真、踏實、努力、使命必達，更具備國際觀，他站在江的旁邊總覺得不好意思，因為對方年輕帥氣、頭髮多、擁有博士學位，“連太太都比我太太漂亮”，他忍不住回家抱怨這太不公平，結果太太李佳芬安慰他，不要跟有頭髮的男人比，要跟沒有頭髮的男人比，他的自尊心就會恢復了。



韓國瑜幽默表示，如果他跟民進黨的前“立法院長”蘇貞昌、民進黨創黨主席許信良，或是“立委”柯建銘相比，在禿頭裡面“他的確比較帥！”引起哄堂大笑。



韓國瑜說，他與江啟臣合作的這兩年來，深刻觀察到江擁有極為豐富的國際視野，未來擔任台中市長，能讓台中變成亞洲的台中、世界的台中，讓未來所有的客源不斷進來，台中的貨物不停賣出去。請大家支持江啟臣，讓江在盧秀燕市長打下的堅實基礎上，讓台中市脫胎換骨、再次躍升。