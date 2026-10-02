郭育仁：日本憂重演尼克森衝擊　對中未變

中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普於日前的“習特會”過程中提“中美是二戰盟友”，引起日本高度敏感。中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁接受中評社訪問表示，日本會想搞清楚特朗普為何這麼說，是因為過去有“尼克森衝擊”。而外傳日本首相高市早苗將在5日的施政演說中稱中國為“重要的鄰國”，屬於日本對中關係“降格”的表述，基本上看不出日本有調整對中政策的機會。



郭育仁說，基本上會讓日本想搞清楚，為什麼特朗普會提二戰的事，但這對美日實質關係不會造成任何影響。之所以日本學界或日本政策實務界，會去討論這件事，是因為日本有所謂的“尼克森衝擊”，也就是尼克森1971年突然宣布隔年將訪問上海，讓日本深刻警覺到自己身為主要盟國卻完全被排除在外，感到驚慌失措，因此日本一定會特別警惕，是不是在中美試著穩定關係的過程中，主要盟國的價值會減損。



美國總統特朗普日前在中美峰會國宴期間表達“美中雙方在第二次世界大戰為重要盟友”，引起日本高度敏感，甚至出現“疑美論”。日本眾議員、前外務大臣岩屋毅日前訪問北京，外界關注中日關係變化。



郭育仁為美國南加州大學政治學博士，現為中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長、國策研究院文教基金會副院長、當代日本研究學會理事，曾任陸委會諮詢委員。



郭育仁接受中評社訪問表示，中美頻繁的元首外交，確實會導致美國與盟國表面上政治關係、實質關係呈現脫鉤現象，此次中美峰會躺著也中槍的是日本，日本首相高市早苗22日才到紐約聯合國大會呼籲，日本不應再受《聯合國憲章》提到二戰後戰敗軸心國“舊敵國條款”的約束，但沒想到過了3天的中美兩國峰會就提到二戰歷史。



郭育仁指出，若高市早苗在5日的施政演說中，稱中國為“重要的鄰國”是延續去年10月24日高市早苗上任後的首場施政演說，當時也是稱中國為“重要的鄰國”，屬於日本對中關係“降格”的說法，這是相較於2025年4月8日日本政府發布的2025年版《外交藍皮書》中，日本對中國的定位為“‘最’重要的兩國間關係之一”。高市早苗若延續說法，並不令人感到意外。