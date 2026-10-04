盧秀燕交棒江啟臣　語帶玄機我也準備好了！

盧秀燕授戰旗予江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月4日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣今天舉辦競選總部成立大會造勢，“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜“禿子、燕子、漢子”睽違多時“三子合體”相挺。可能角逐2028大選的盧秀燕以地主之姿強調，江啟臣是她最放心的接棒人選，並當場說，如果江啟臣當選，她也準備好了！一席話引發聯想。



江啟臣4日舉辦競選總部成立大會，請到地主、台中市長盧秀燕攜手“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜合體站台，另包括黨主席鄭麗文、台中縣市合併前的歷任藍營縣市長胡志強、陳庚金、黃仲生、廖了以等人登台助陣，並安排台灣民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召陳清龍率6位白營市議員選將站台，展現藍白合作氣氛。主辦單位宣布，現場湧入逾萬人共襄盛舉。



盧秀燕表示，這幾天有許藍營支持者說，他們非常期待“三子合體”，之所以要獻給江啟臣，有幾個重要意義。第一個就是團結傳承；第二個意義在於，台中太重要了，台中位於台灣之中，也是中部各大縣市裡僅有的“直轄市”，台中好、中部就會好、台灣就會好。因此台中市長絕對要走對路、選對人，這個人就是江啟臣！



盧秀燕回顧8年前與江啟臣參與台中市長初選，當時他們彼此旗鼓相當，差距甚至不到1%，民調揭曉後，江展現絕佳的民主風範，毅然宣布全力支持我贏回台中與中部。他不僅立刻首肯出任我的競選主任委員，這8年來更跟我並肩作戰，為台中與人民打拚。



盧秀燕說，江啟臣早已做好擔任台中市長的準備，正因為如此，台中才能夠連續8年獲得最幸福城市的評鑑，江對台中的市政已非常熟悉，也已經完全準備好了。只要江啟臣當選，絕對會是最強、最好的市長。



盧秀燕並宣布，各位好朋友，江啟臣準備好了，“只要江當選，她也準備好了！”好好安心、幸福的交棒。江啟臣也準備好接棒，要讓台中市繼續幸福下去，更要將台中打造成更好的國際旗艦城市。