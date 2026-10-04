台中藍白大合體　胡志強等挺江啟臣拚團結

江啟臣揮舞戰旗。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月4日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣今天舉辦競選總部成立大會，請到台中縣市合併前的藍營歷任縣市長站台，並安排台灣民眾黨秘書長周榆修率白營議員選將登台助選，訴求藍營大團結，也展現藍白跨黨派合作精神，積極整合一切力量爭取勝選。



江啟臣4日舉辦競選總部成立大會，請到地主、台中市長盧秀燕攜手“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜合體站台，另包括黨主席鄭麗文、台中縣市合併前的歷任藍營縣市長胡志強、陳庚金、黃仲生、廖了以等人登台助陣，並安排台灣民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召陳清龍率6位白營市議員選將站台，展現藍白合作氣氛。主辦單位宣布，現場湧入逾萬人共襄盛舉。



胡志強、陳庚金、黃仲生、廖了以4位藍營前台中縣市長破天荒合體，喚起許多老台中人的回憶，且4人在台中地方政壇具有影響力，江啟臣藉此團結泛藍力量的意味濃厚。



前台中市長胡志強致詞，肯定江啟臣面對黨部徵召返鄉參選“立委”時，展現“Never say no”的擔當，2018年與盧秀燕初選落敗後更極具風度轉任競選幹部全力輔選，是藍營內的一大佳話。



胡志強說，他擔任13年的台中市長，競選連任失敗，交給了民進黨，結果民進黨在台中的執政表現如何，你們都知道，選民最後又透過選票，再把台中市長交給盧秀燕，且讓盧秀燕高票連任。這次她要交棒，呼籲支持者要團結集中選票支持江啟臣，不要把台中交給錯誤的人。



此外，台灣民眾黨秘書長周榆修也率領黨提名的市議員選將登台助選，眾人表態力挺江啟臣選台中市長，他表示，身為台中海線子弟，過去8年盧秀燕的執政方方面面都到位，民眾黨以具體行動全力支持江啟臣，未來也會在議會扮演理性監督、攜手同行的夥伴，共同壯大在野力量。



值得注意的是，造勢活動前一晚，才傳出國民黨有議員選將不同意白營競選對手登台，民眾黨一度宣布取消出席活動，據了解，江陣營隨後介入溝通協調，排除紛爭，順利讓白營按既定規劃登台造勢，並且給予民眾黨選將曝光機會，力保藍白合作意象。