關注：藍三子台中合體　訴求團結也比聲量

韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為江啟臣站台，4人擁抱營造團結氣氛。（中評社 資料照） 中評社台中10月5日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜“禿子、燕子、漢子”4日一同替台中市長參選人江啟臣站台，這也是“藍營三子”在2026選戰開打以來首次合體造勢。值得注意的是，三人當中，韓、侯曾角逐大選，盧則放眼2028大位，都是藍營一方之霸，這次三子合體，成功形塑團結氣氛，卻也不排除有測試各自能量的意味。



國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣4日舉辦競選總部成立大會，請到地主、台中市長盧秀燕攜手“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜合體站台，這也是“燕子、禿子、漢子”在這次地方選舉中首次合體造勢。



2018年九合一選舉中，“禿子、燕子、漢子”橫掃全台掀起政治旋風，一舉替國民黨在全台22個縣市中奪下14席地方執政權。如今，距離2026年九合一選舉11月28日投票僅剩1個多月，三子再次合體造勢，並從中台灣出發，能否替藍營選情注入一劑強心針、再創政治紅利，有待觀察。



巧合的是，盧秀燕1日才在台灣民眾黨主席黃國昌的直播節目中拋出“2028在野團結說”。她被問到是否選2028大選時，宣稱“尚未決定”，並強調，過往挑戰大選總是先問個人“要不要”，導致同黨內耗與在野分裂連番失利，2028年最關鍵的是建立在野互信、堅持團結，“大家一起挑戰、一起執政”。



而藍營三子4日隨即睽違多時同台造勢，而這三人當中，韓國瑜、侯友宜分別在2020、2024角逐過大選，但失利，盧秀燕則備戰2028大位，三子合體恰恰呼應了盧秀燕的團結訴求。從現場支持者的反應可以觀察出，“禿子、燕子、漢子”登高一呼，確實成功激起泛藍選民的熱情，塑造團結氣勢相當成功。



當掌握最高民意機構的韓國瑜、坐鎮全台人口最大都會區的侯友宜，以及深耕中台灣且聲望穩健的盧秀燕形成連線，可望使國民黨擺脫過往內耗慣性、邁向成熟協作的政治面貌。尤其三人是在盧秀燕的根據地同台，盧在面子上成為最大贏家，這或許也是盧秀燕呼籲團結的最大用意。



但韓國瑜、侯友宜畢竟都是“大選級”的藍營要角，在黨內各自有堅實的擁護者與影響力，不能排除捲土重來的可能性。這次三子在台中合體，固然成功形塑了砲口一致對外的團結氣氛，卻或有測試各自群眾能量的意味，三人競合關係微妙，未來該如何確實整合，能否避免重演2020、2024內耗與分裂的戲碼？值得觀察。