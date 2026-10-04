沈伯洋競總成立湧入支持者　正妹有信心

有“國光女神”之稱的台灣女藝人梁云菲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋4日在民進黨中央黨部前舉行競選總部成立大會，活動剛暖身，現場已湧入大批支持者。民進黨台北市黨部日前被曝光規劃動員約5300人，現場可見不少年輕支持者，打扮搶眼的辣妹也不少。



民進黨今日大咖雲集，預計將有賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰、民進黨籍高雄市長陳其邁、“立法院”民進黨團總召蔡其昌、競選總部副主委吳怡農等陸續到場站台。



戰鼓表演揭開序幕，大批支持者陸續進場，民進黨籍“立委”、台北市議員及黨公職也到場力挺。沈伯洋預計下午4時登台發表競選演說，賴清德則安排於下午4時22分壓軸致詞。為沈伯洋拉抬選情。從賴清德、蕭美琴、卓榮泰到陳其邁等人齊聚。



活動下午2時登場，現場支持者揮舞旗幟、手舉競選看板，並不斷高喊“市長沈伯洋、議員全壘打”、“台北順起來”等等 。



有“國光女神”之稱的台灣女藝人梁云菲以VIP身分現身力挺，她受訪表示，現場人氣非常高，超多人，她對沈伯洋選情有信心，“感覺一定會當選”。



對於民進黨是否大規模動員支持者到場？梁云菲笑說，大家是自動自發，不需要與對手陣營計較，洋流是“正向、溫暖”，接下來“洋流”競選活動，也都會看到她出現在大家身邊。