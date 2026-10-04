沈伯洋競總搶著秀照片　號稱已有3萬人

沈伯洋競選總部宣稱現場突破3萬人。（照片：沈伯洋競總提供） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋4日在台北市北平東路中央黨部前舉行競選總部成立大會，主持人、民進黨籍台北市議員王閔生、林亮君在下午2時10分、活動開始不久即宣布，現場人數已突破3萬人，人潮從北平東路一路向外延伸至天津街、中山南北路一帶。他們說沈伯洋已表示，沈伯洋競選總部主任委員不是任何一名政治人物，而是所有台北市民。



沈伯洋競選總部成立大會下午2時登場，大批支持者湧入北平東路會場，現場不斷高喊“市長沈伯洋、議員全壘打”、“台北順起來、翱向新未來”等口號。王閔生、林亮君在台上宣布人數突破3萬人，引起現場歡呼。



台北市北平東路路寬20米。競總2點多立即發出一系列空拍照片展示人氣。



前親民黨發言人、時事評論員吳崑玉致詞時表示，“橘子綠了”，沈伯洋把過去橘色的親民黨支持力量也吸引過來，“橘綠長在一起”，他認為沈伯洋已把親民黨主視覺聘走了。



吳崑玉痛批，中國國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨，對台北市基本盤太過有信心，認為只要依靠藍軍鐵盤就能持續執政，如今不同政治背景的支持者願意站出來支持沈伯洋，就是要讓這場台北市長選舉出現改變。



包括賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰、民進黨籍高雄市長陳其邁、“立法院”民進黨團總召蔡其昌等稍後將到場站台。