謝寒冰預測　蔣萬安贏20萬票才算及格

媒體人謝寒冰分析，台北市長蔣萬安仍握有明顯優勢，若最終只是小幅勝出並不算理想，贏20萬票才算及格，30萬票才算打得不錯。(資料照:蔣萬安臉書) 中評社台北10月4日電／2026台北市長選戰逐漸升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻繁造勢。媒體人謝寒冰分析，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安仍握有明顯優勢，“贏20萬票才算及格，30萬票才算打得不錯”，如果最後只贏約10萬票，反而可以視為沈伯洋打出超乎預期的成績。



2022年台北市長選舉，蔣萬安拿到57萬5590票，得票率42.29%；民進黨陳時中43萬4558票，得票率31.93%；無黨籍黃珊珊，34萬2141票，得票率25.14%。蔣萬安贏陳時中14萬票，今年因是一對一選舉，將有變化。



謝寒冰3日在中天節目《中天辣晚報》中表示，他研判蔣萬安最終有機會領先沈伯洋10個百分點以上。若從現任市長尋求連任的角度來看，他認為蔣萬安“贏20萬票才算及格，30萬票才算打得不錯”；如果最後只贏約10萬票，反而可以視為沈伯洋打出超乎預期的成績。



謝寒冰指出，近期網路上出現不少針對蔣萬安的攻防與爭議，但他認為，網路聲量未必完全等同於現實選情。隨著台北市議會市政總質詢告一段落，蔣萬安開始增加公開行程，從現場民眾互動來看，他觀察蔣萬安所到之處仍有不少民眾主動要求握手、合照，因此研判後續選情聲勢仍可能持續升高。



談到綠營近期力推的“洋流”，謝寒冰則認為，沈伯洋確實重新凝聚部分綠營支持者，也讓原先沉寂的選戰快速升溫，但他同時將“洋流”與先前大罷免政治動員相比，認為如果支持者在網路與政治攻防上操作過度，反而可能激起中間選民反感。



謝寒冰進一步表示，他反而期待“洋流”聲勢持續擴大，因為隨著沈伯洋曝光增加、選戰對比更加清楚，選民也會更全面檢視雙方候選人的政治立場與市政主張，最終究竟是網路聲量轉化成實際選票，還是讓中間選民出現反作用力，將成為台北市長選戰後續的重要觀察指標。



目前台北市長選情持續加溫，沈伯洋近期掃街活動與“洋流”聲勢受到關注，蔣萬安則多次表示將以市政成績及未來願景爭取市民認同。隨著選戰進入最後階段，雙方如何將地方組織、網路聲量及候選人個人支持度真正轉化成選票，仍有待後續觀察。