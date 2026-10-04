卓榮泰轟蔣萬安欺騙　稱沈伯洋當選力挺市政

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋4日下午舉行競選總部成立大會，“行政院長”卓榮泰登台火力全開，猛轟中國國民黨籍台北市長蔣萬安是“不誠懇、不認真、不真實的市長”，更承諾若沈伯洋當選，“行政院”將大力支持台北各項建設。



沈伯洋4日下午在民進黨中央黨部前、台北市中正區北平東路舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者。卓榮泰登台時也說，人潮已經“蔓延到“行政院”後門”，還特別向“行政院”後方的支持者打招呼，稱自己歷經無數場大選造勢，從未看過如此熱情的場面。



卓榮泰一上台也拿“洋流”開玩笑，詢問台下支持者是否都已領取“船員證”、登船，把圖樣設成手機桌布了嗎？他笑稱，自己也加入“洋流號”，若大家都一起加入並設成手機桌布，“立法院”就不能說我行政不中立了，引起現場支持者歡呼。



“蔣萬安出來跟沈伯洋辯論反毒！台北市萬安演習結束了，沈市長給我做好！”卓榮泰痛批，這場台北市長選舉是“非常不對稱的選擇”，也是“誠懇與不誠懇、認真與不認真、真實與不真實”的選擇，蔣萬安面對台北市議員質詢時對市政不夠熟悉，面對媒體則左閃右閃，甚至連台北市毒品危害防制中心主任是誰都不知道。他說，市長本身就是毒防中心主任，連自己應扮演的角色都不清楚，顯示對市政不夠認真。



卓榮泰還酸，蔣萬安不熟悉台北四獸山等市政議題，質疑蔣萬安沒有充分掌握市政，他過去的學歷及英語能力爭議，“欺騙、虛偽”。並稱蔣是“永遠不真實的市長”一個“不誠懇、不認真、不真實”的市長已經在台北執政4年，反問現場群眾“還要忍受下去嗎？”台下隨即高喊“不要”。



卓榮泰大力稱讚沈伯洋說，沈伯洋17歲時就曾被作家劉克襄寫入作品，當時即展現對台灣鄉土與本土的關心，但沈伯洋過去從未拿此事標榜自己，這就是他所看到真實的沈伯洋。沈伯洋曾向“行政院”提出台北市構想，他也當場回應，只要計劃可行、台北市政府願意共同執行，“行政院”全力配合，若沈伯洋當選台北市長，“中央政府”願意大力支持台北市各項建設。