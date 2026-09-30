鏡頭：新店碧潭風光　人力擺渡口始於清代

新店碧潭風景區。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北10月5日電（記者 邱筠媜）位於新北市新店區的碧潭是知名風景勝地，溪面上有小船、鴨子船等遊憩活動。碧潭也保存新店溪流域重要交通與人文記憶，始於清光緒年間的新店渡船口，至今仍保留人力擺渡，是目前全台僅存的人力擺渡口。



“碧潭”一名的由來，早期新店客家居民將此地稱為“赤壁潭”或“石壁潭”，地方詩人、鄉紳蔡玉麟與友人聚會吟詩時，取新店青山碧水之景，將地名文藝化為“碧潭”。相關詩作後來收錄於詩刊，加上當時新店風景入選“台灣八景十二勝”，使“碧潭”之名逐漸流傳開來。



碧潭的山水美景也曾吸引政要造訪。二戰後，國民政府副主席孫科曾來台遊歷並到訪碧潭，對當地景色讚譽有加，並在吊橋西岸橋頭附近的大岩壁上題下“碧潭”二字。時至今日，這處題字仍留在岸邊石壁上。



渡船也是碧潭歷史中的重要一環，新店溪渡船的歷史可追溯至清光緒7年（1881年），當時碧潭吊橋尚未興建，新店渡是往返新店溪兩岸的重要交通方式，也是前往灣潭、直潭、塗潭、屈尺及安坑等山區的交通樞紐。到了1940年代，新店溪中上游共有挖仔渡、新店渡、直潭渡、小粗坑渡、灣潭渡、塗潭渡、礦窯渡、小坑渡及廣興渡等9處渡口，肩負兩岸居民往來及日常生活所需。



隨著道路、橋梁等交通建設陸續完善，居民逐漸改用更便利的交通方式，各地渡口也相繼沒落。如今多數渡口已走入歷史，僅存的新店渡仍保留人力擺渡，成為新店溪流域現存的渡船據點。



碧潭另一項具代表性的地標，是橫跨新店溪的碧潭吊橋，於1937年8月完工。吊橋橋塔間長約200公尺，橋長186.6公尺、寬3.5公尺，海拔約30公尺，可容納約1,000人通行。碧潭吊橋已全面開放行人通行，並於2013年8月5日公告為新北市市定古蹟。