鄭麗文轟蘇巧慧　公主不知民間疾苦

國民黨主席鄭麗文。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月4日電（記者 莊亦軒）中國國民黨新北市長參選人李四川4日在新北板橋舉辦造勢活動，中國國民黨主席鄭麗文站台表示，這是一場“平民對抗權貴”的選戰，李四川是真正出身基層，許多民間疾苦他都曉得，這是民進黨新北市長候選人蘇巧慧這種公主無法體會的。年底選舉會決定台灣民主的未來、新北市建設、基層命運，年底勇敢站出來保護新北市，票投李四川。



鄭麗文指出，蘇巧慧口口聲聲說她出身基層，完全改變對基層的定義。蘇巧慧第一次參選就是競選“立委”，第三任“立委”任期還沒做完就來選新北市長。蘇巧慧是蘇家的公主，選舉到了又要切割她是前“行政院長”蘇貞昌的女兒，再裝就不像了。



中國國民黨新北市長參選人李四川4日下午在板橋第一運動場舉辦“我們都挺李四川”造勢活動，出席力挺李四川的有國民黨黨主席鄭麗文、“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、南投縣長許淑華、前台北縣長周錫瑋，台灣民眾黨主席黃國昌。



與鄭麗文一同上台的有國民黨副主席李乾龍、藍委林德福、羅明才、洪孟楷、廖先翔、張智倫、葉元之。



時間距離雙十節僅剩六天，鄭麗文說現在是光輝10月，100餘年前中國國民黨創造第一個民主奇蹟，建立亞洲第一個民主共和國，在“中華民國”之下、“憲法”的實施之上，有了今天台灣的民主自由法治與繁榮，“所以我們必須繼續的捍衛‘中華民國′，保護‘中華民國′，維繫台灣的民主自由和平跟永遠的繁榮”。



她表示，她到屏東小琉球的時候，遇到很多李四川的鄰居，他們稱讚李四川是小琉球之光。李四川年紀輕輕就離家到台灣本島念書，從工務體系公務員做起。李四川跟許多新北市北漂居民一樣，都是來自台灣中南部的普通家庭離鄉背井北上打拼。



鄭麗文拜託支持者，李四川四十多年的公務員經歷，六都當中有三都請他擔任過副市長。這個才是真正從基層做起的人，他才能真正了解北漂家庭、青年的辛苦、心聲，這不是公主可以理解的。



鄭麗文說，這場選舉，會決定台灣民主的未來、新北市的建設、基層的命運國民黨創造民主奇蹟、經濟奇蹟，創造“護國神山”、創造全天下第一健保福利體系，也因為地方政府有國民黨精緻招牌長期全面執政，“不然台灣去了了、害了了”，表示還好新北有侯友宜、還好有八年紮實的做事情，拜託民眾支持李四川，團結每一張選票，勇敢站出來保護新北市、保護台灣、保護“中華民國”。