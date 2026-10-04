李四川板橋造勢湧4萬人　韓蔣侯同台挺

中國國民黨新北市長參選人李四川4日在新北最大票倉板橋舉辦大型造勢，活動下午3時登場，韓國瑜、蔣萬安、侯友宜站台相挺。(照:李四川辦公室提供) 中評社台北10月4日電（記者 莊亦軒）中國國民黨新北市長參選人李四川4日在新北最大票倉板橋舉辦“我們都挺李四川”大型造勢，活動下午3時登場，黨內大咖輪番上台助陣。到下午4時30分，李四川在新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安陪同下大進場，現場氣氛也被推向高潮。競選辦公室估計，現場湧入超過4萬名支持者，從空拍畫面可見，會場內聚集大批人潮，場面相當壯觀。



國民黨“立法院長”韓國瑜站在台上迎接三人，蔣萬安首先發言表示，李四川被很多不實抹黑造謠攻擊，他自己也被丟滿滿身的泥巴，但他們都會學習韓“院長”的精神，笑臉迎人用行動爭取鄉親支持。



蔣萬安致詞時除了李四川外不忘“尊韓”表示，這段期間，看到李四川被抹黑、造謠攻擊，非常難過，也非常不捨，而自己當然也被丟了滿身的泥巴，但是他和川伯都會學習韓院長的精神，笑臉迎人，繼續用我們的行動，一步一腳印，用施政的成績爭取鄉親的支持，為所有市民朋友的福祉來打拚。



韓國瑜稱，他和李四川在高雄一起打拚，李四川在高雄，光是修水溝、清水溝就長達快2千公里，蓋的馬路有6百條。高雄過去的登革熱疫情，一年2千件、5千件、1萬件、8千件都有，李四川去了一年，“高雄的登革熱是零啊”，這是一個了不起的政治人物。



李四川致詞首先感謝侯友宜，他稱侯友宜執政八年，三環三線、四環八線現在都在繼續，所有的工地都在如火如荼地在開工。這都需要一棒接一棒的往前走。



新北市長侯友宜登台時打出“交棒牌”回顧自己在新北市16年來，非常感謝里長及市民一路疼惜，讓他能把新北大大小小的事情做好，也讓大家看見新北市的進步；如今自己準備交棒，未來還有許多工程要拜託李四川接手，繼續讓新北向前。



侯友宜指出，李四川和他一樣，都是從基層公務員一路走來，歷練橫跨北部、南部、“中央”及地方，而李四川“人生最後的願望”，就是把一生奉獻給台灣及新北。



侯友宜表示，市長選對人，新北才會起飛；新北更是北北基桃的中心點，未來要進一步帶動北北基桃發展，因此這一棒要拜託所有市民，支持李四川接棒。



蔣萬安、韓國瑜、侯友宜，三人分別與李四川在台上擁抱，三人擁抱後還手牽手高喊“海納百川 我們都挺李四川 肯定侯友宜 票投李四川”。