韓流對決洋流！韓國瑜站台李四川全場沸騰

國民黨“立法院長”韓國瑜。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月4日電（記者 莊亦軒）新北市長選戰激烈，中國國民黨新北市長參選人李四川4日下午在板橋舉辦“我們都挺李四川”大型造勢，藍大咖站台力挺。“立法院長”韓國瑜登台時，現場群眾不斷尖叫高喊，重現2018年選舉的“韓流”。他以“三苦”形容李四川，懇請新北市民給李四川機會主政新北。



新市長選舉藍綠4日進行肉搏戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日合體民進黨台北市長參選人沈伯洋要“洋流慧聚”，李四川則請出“韓流”加持，現場吸引4萬民眾到場，熱鬧滾滾。



李四川在韓國瑜擔任高雄市長期間，出任副市長。韓國瑜今天回憶兩人在高雄並肩作戰的歷史。他稱李四川一年半內，清理排水溝長達近2000公里、鋪設600條馬路，甚至親自打碎馬路找出困擾當地長達30年的淹水病因，還一舉將登革熱疫情降至“零確診”。李四川是用生命在為民眾服務、默默解決問題的實幹型人才。



他以“三苦”形容李四川的人生經驗，求學時期是“苦讀出身”，高中時期因為家貧買不起便當，只能餓著肚子苦讀。投身公職後是“苦民所苦”，無論是在新北、台北、高雄，哪裡需要他就全力以赴。



最後一苦，韓國瑜希望是“苦盡甘來”，這麼好的公職人員，今天來選新北市長，拜託大家讓他享受第三個“苦”，前面是苦讀出身、苦民所苦，“希望新北市民今天給他第三個苦，叫苦盡甘來，好不好！”



台下4萬名支持者情緒激動，齊聲喊“好”，並且高聲喊“韓國瑜 李四川”，口號響徹會場。



待群眾稍微安靜下來後，韓國瑜繼續說，台灣的民主懂得感謝與感恩，更會對腳踏實地的政治人物給予最熱烈的支持。他懇託新北鄉親給李四川一個機會，讓這位將一生精華奉獻給公共事務的實幹家，親自主持新北市政。



李四川4日下午在板橋舉辦造勢活動，現場主持人宣布人數多達4萬人。從舞台前方望去一片“我們都挺李四川”旗海與“挺川”的藍帽子，韓國瑜上台前主持人不斷詢問現場群眾“你們想要誰？”，台下高喊“韓國瑜”。韓國瑜在現場群眾高聲簇擁下揮手進場。