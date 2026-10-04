賴清德：提名沈伯洋一定讓他贏

左起賴清德、民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉行競選總部成立大會，並宣布賴清德擔任榮譽競總主委。賴清德火力全開反擊表示，有名嘴稱他提名沈伯洋選台北市長，只是為了牽制中國國民黨籍台北市長蔣萬安；這就是認知作戰，蔣萬安也正在對沈伯洋進行認知作戰。他身為黨主席，提名沈伯洋就是要沈伯洋贏得選舉。



賴清德盛讚沈伯洋“今天特別帥”，提名沈伯洋就是一定要讓他贏，並當面對沈說“你讚啦！你沒問題啦！你會凍蒜啦！”



賴清德表示，他要向成千上萬、還在外溢擴散的“洋流”每一滴小水滴表達敬意，感謝市民在台北最需要時，以城市主人的身分拿出勇氣主持公道，強烈傳達台北值得更好的市長，這樣的聲音強而有力；感謝支持沈伯洋、帶給他溫暖與信心，讓沈伯洋跟各位能夠一路走到現在，給自己跟沈伯洋一個掌聲，加油打氣，同時盛讚沈伯洋“今天特別帥”！



沈伯洋4日在民進黨中央黨部前、台北市北平東路舉行競選總部成立大會，競總空間就是賴清德、蕭美琴競選2024的空間。沈伯洋宣布，競選總部主委就是“所有台北市民”，賴清德則擔任榮譽競選總部主委。主辦單位宣布現場人數突破10萬人，賴清德擔任倒數第二位登台者。



賴清德進場牽著“行政院長”卓榮泰、沈伯洋的手，隨後也改牽著綠委王世堅的手。賴清德致詞表示，選舉要證明自己比別人好並不容易，但要證明別人比自己差相對簡單，因此政治人物常選擇負面選戰，但沈伯洋卻繞遠路，堅持打一場正面選舉。



他舉例，沈伯洋反對拿蔣萬安的身世做選舉文章，也反對操作蔣萬安的兒子；甚至蔣萬安日前被批評忘記拿支持者送的甘蔗時，沈伯洋還替蔣緩頰，稱可能只是事情太多忘記了，這就是沈伯洋展現的滿滿正能量與溫暖。



話鋒一轉，賴清德表示，有正向的力量就一定會有逆向力量，“有洋流，就一定會有逆流”，並詢問台下支持者：“認知作戰已經開始了，對不對？抹黑攻擊已經開始了，對不對？”現場群眾高聲回應。



賴清德指出，這段時間有很多人說，沈伯洋“黑矸仔裝醬油”，看不出來這麼厲害，短短幾個月拉近差距，但他認為，沈伯洋厲害的地方，不是爆發力、短期間拉近差距，最令人敬佩的是永遠將市民放在首位，以市民為尊，每一位市民都是他的競總主委，為了要接近每一位市民，他每一個行政區都走遍、盡量到每一個市場與廟埕，也接受不同立場的媒體訪問，甚至推動肥皂箱計劃，打破傳統形式，跟市民站在同一個高度、聆聽市民的聲音。



賴清德表示，沈伯洋面對對手蔣萬安陣營的攻擊時，仍將蔣萬安視為願意展開對話的開始，這是候選人應有的高度，台北市長選舉關係台北未來及市民幸福，是一場超越黨派、不分族群的選舉，近期有名嘴稱，他當初提名沈伯洋的目的只是牽制蔣萬安，避免蔣未來挑戰賴清德，還說自己不是真的要求勝選，只要沈最後拿到45%選票就算達成政治目的。



他還主動談及，有人說“洋流將開高走低”，他反問現場支持者是否會如此？並表示每一滴小水滴將匯聚成更大的洋流，不只在台北，更要擴散到新北、基隆、桃園等地，影響的不只是台北市長選舉，也要改變台灣的選舉文化，對手刻意宣稱“洋流會消散”，支持者就更應團結、凝聚更大的力量，來改變台北市、改變台灣。



賴清德致詞期間，沈伯洋在台下多次露出笑容，隨後也一度落淚。沈伯洋表示，自己近期滑Threads時，都能從支持者身上感受到力量與勇氣，面對近日因毒品減害政策所引發的攻防，他說最近確實有許多人潑髒水，但船在洋流裡，怎麼會怕潑髒水？他仍願意將這些攻擊視為蔣萬安開始願意討論市政議題。