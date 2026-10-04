關注：蔣萬安全面反擊沈伯洋　目標是大贏

台北市長蔣萬安近來全面反擊對手沈伯洋，把選戰打熱起來。（取自蔣萬安臉書） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）台北市長選舉正式從冷戰轉成熱戰。面對民進黨參選人沈伯洋近來以“洋流”不斷拉高聲勢，原本被動接招的中國國民黨籍台北市長蔣萬安和競選團隊也明顯改變策略，開始全面檢視沈過往言行和政策主張，主動出擊。



這也代表蔣萬安陣營已認知到被動挨打的局面不能再繼續，而蔣的目標看來也很清楚，這一戰對他來說，不能只是尋求連任，而是要大贏。



這幾天引發熱議的毒品議題，就是蔣陣營改變打法後的第一波成果。沈伯洋2014年曾在“想想論壇”發文談及參考外國經驗，建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭，蔣萬安高調表態“反毒沒有模糊空間”，相關發文隨即遭到大批網友洗版，短短不到一天，負面留言數就破50萬則，被戲稱可以申請金氏世界紀錄，就可以感受到來自綠營多大的攻擊力道。



雖說蔣萬安遭到網路圍攻，但從選戰攻防角度來看，如此大反應，似乎正顯示蔣團隊這一拳，確實打中了沈伯洋陣營的痛點。



另外，蔣萬安陣營這波攻勢的加溫，轉折點是在蔣找來台北市5位藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆加入競辦發言陣容，藍委隨即加強火力，包括召開記者會或者是從社群平台發動攻擊，也開始有藍營陸續翻出沈伯洋過去在“立院”和藍委激烈衝突、嗆聲甚至辱罵的畫面，再搭配沈對毒品議題等過往主張進行攻防，目的就是要掀開他這次選舉極力營造的溫暖形象。



這其實也打在“洋流”目前最重要的操作模式上，因沈伯洋出戰台北後，自己主要負責正面形象，透過造勢、掃街和支持者互動，讓“洋流”呈現熱情、溫暖的一面。攻擊蔣萬安的部分，則由綠營政治人物、名嘴、政論節目和網路側翼接手。但當藍營也開始全面檢驗沈伯洋，沈本人就會被拉回戰場，中間選民對沈的負面印象就有機會被喚起。