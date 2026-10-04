蔡英文突然現身洋流造勢　賴清德親迎

蔡英文、沈伯洋、賴清德、卓榮泰一起向支持者致意。（照:蔡英文臉書） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉行競選總部成立大會，包含賴清德、“行政院長”卓榮泰、高雄市長陳其邁均到場助講，接近活動尾聲蔡英文也驚喜現身，賴清德更親自到後台迎接，一同進入會場。



活動尾聲，沈伯洋妻子曾心慧與女兒“小麻糬”也突然登台，一家三口罕見同框，沈伯洋帶領支持者高唱“台北順起來”，畫下造勢句點。



今天下午在民進黨中央黨部前舉行的競選總部成立大會，主辦單位最後宣布現場達12萬人，群眾一路延伸至中山南北路。蔡英文以神秘來賓之姿壓軸現身，與賴清德、沈伯洋同台高舉雙手，引發全場歡呼。



活動從下午2時開始，主辦單位持續公布現場人數，民進黨發言人吳崢下午5時6分宣布，人潮已突破10萬並延伸至中山南路；身兼主持人發言人的民進黨籍“立委”林楚茵則在下午5時27分進一步宣布，現場已超過12萬人，人潮一路延伸至中山南北路。



沈伯洋登台時看到群眾一路向外延伸，頻頻傻笑，他致詞長達約31分鐘，他表示自己現在缺的就是票，若要逆轉勝，仍需要更多支持者協助擴大支持，他還透露內部民調顯示，同時認識中國國民黨籍台北市長蔣萬安與沈伯洋的選民，支持沈的機率持續增加，因此支持者不一定要費力說服別人，只要先讓更多人認識他，剩下的就交給他。



沈伯洋並再次強調，競選總部主委就是每一位台北市民，未來掃街或搭車遇到支持者，都會直接稱呼大家“主委”；另設榮譽競選總部主委，由賴清德擔任。



就在大家原以為活動即將結束之際，未列入出席名單的蔡英文突然現身舞台，成為全場最大彩蛋，蔡英文一登場，現場立即發出歡呼聲，她隨後與賴清德、沈伯洋及民進黨公職同台，3人一同高舉雙手。蔡英文並未安排致詞。



傍晚5時30分，沈伯洋與蔡英文、賴清德及現場民進黨公職自拍合影，但活動仍未結束，沈伯洋的妻子曾心慧與女兒“小麻糬”隨後突然現身舞台，現場民進黨公職起鬨要求沈伯洋唱歌，沈伯洋也順勢拿起麥克風，帶著妻女及現場群眾即興高唱“台北順起來”。林楚茵見不少群眾與媒體準備離場，還特別透過麥克風喊話，請“洋流”支持者及媒體先別走，先把歌聽完，現場再度掀起一波高潮，隨後一直到晚間6點多才散場。