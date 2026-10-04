關注：李四川綁著黨運　藍新北強烈危機感

左起國民黨台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、新北市長侯友宜。（照:李四川辦公室提供） 中評社台北10月5日電（記者 莊亦軒）中國國民黨參選人李四川4日下午在板橋舉辦大型造勢大會，現場湧入逾4萬名支持者。國民黨主席鄭麗文、“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等藍營天王傾巢而出，台灣民眾黨主席黃國昌也現身力挺。2026新北市一役，國民黨有“輸不得”的壓力。



新北市逾400萬人口，是全台人口最多的票倉。自台北縣時期國民黨前縣長周錫瑋執政，到朱立倫、侯友宜相繼入主，藍軍已在此深耕執政長達20年。然而面對民進黨參選人蘇巧慧挾民進黨執政資源全力進逼、民調呈現“五五波”拉鋸戰，藍營上下沒有樂觀本錢。



前台灣民眾黨主席柯文哲3日直言，2026選舉看新北市與高雄市，民進黨如果攻破新北市，中國國民黨主席鄭麗文就要下台，如果藍營打下高雄，民進黨主席賴清德大概要換人。



國民黨目前有15個執政縣市，新北若失守將是滅頂之災。首當其衝的將是2028大選，不論國民黨是誰披戰袍，只要400萬人口的新北市握在民進黨手中，國民黨將如芒刺在背。



對蔣萬安而言，身為藍營最受矚目的中生代領頭羊，他多次跨河站台支持李四川，若新北轉由綠營執政，北台灣原本由基隆、台北、新北、桃園構築的“北北基桃”同黨協作連線將被斬斷。



蔣萬安作為藍營未來核心接班人物，若未能在2026選戰中成功將李四川“扶上馬，送一程”，蔣萬安的號召力、政治行情難免受到牽連折損。



板橋造勢湧現的4萬人潮，可以看出藍營基層面對李四川、蘇巧慧選情始終拉鋸的危機感。民進黨是選戰高手，空軍、網軍陣容堅強，新北選戰倒數55天，這場仗不只關係到李四川榮辱，同時也是鄭麗文黨魁保衛戰、蔣萬安的政治路，乃至於藍營能否穩住2028重返執政的關鍵一步，國民黨確實沒有退路。