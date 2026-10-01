關注：綠高規格輔選沈伯洋　為大選練兵

左起蔡英文、民進黨台北市長參選人沈伯洋、賴清德。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月5日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，陸海空火力全開。但從歷屆選舉數據來看，民進黨32年來未曾突破台北市政治結構，賴清德2024大選在台北市也才拿下38%選票，綠營若能拉下蔣萬安是奇蹟，但至少可為賴清德2028大選練兵。



沈伯洋4日競選總部成立大會，綠營總動員，蔡英文、賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰、民進黨籍高雄市長陳其邁，以及大批綠委、議員到場，主辦單位號稱突破12萬人。從黨政資源、網路聲量到陸戰動員，民進黨已非陪榜打法。



但造勢人數、網路留言及單一民調，能否真正跨越台北市長期“藍大於綠”的選民結構？回顧1994年台北市長恢復民選至2022年的8次選舉，民進黨籍候選人真正勝選只有一次，就是1994年的陳水扁。陳水扁當年也沒有過半，而是受惠藍軍分裂。



1998年藍營重新整合，陳水扁即敗給馬英九。此後民進黨在台北市屢戰屢敗，2002年李應元得票率僅35.89%；2006年 謝長廷40.89%；2010年蘇貞昌43.81%，均未能跨過藍營防線。2014年民進黨未提名，禮讓無黨籍柯文哲參選獲勝，不能算民進黨籍候選人攻下台北。



2018年民進黨提名姚文智僅獲得17.29%選票；2022年陳時中31.93%，敗給蔣萬安的42.29%，當時無黨籍黃珊珊另取得25.14%選票，即使藍白分流，民進黨仍未能勝選。



再看層級更高的2024大選，賴清德雖以4成得票勝選，在台北市得票率也只有約38%，綠營仍有明顯的結構天花板。沈伯洋2026要單獨跨過五成，難度自然更高。賴清德用這麼高的規格在輔選沈伯洋，不完全是衝著台北市長選舉而來。