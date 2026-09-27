鏡頭：雲林斗六受天宮守護鄉里曾遭日人拆除

雲林斗六市受天宮外觀。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月5日電（記者 李京昇）位於雲林縣斗六市莊敬路的受天宮，主祀天上聖母，是斗六歷史悠久的媽祖信仰中心之一。從舊城圓環到今日莊敬路，受天宮走過清代時期到現代，廟宇幾度興衰，也見證斗六城市發展與地方信仰的變遷。



根據廟方沿革與縣府史料，受天宮舊址位於現今斗六圓環附近，清代即已存在，關於創建年代，史料與廟方說法並不完全一致，但可確定在清代已是斗六重要的媽祖廟，光緒19年（1893）清代《雲林縣采訪冊》記載，受天宮位於縣城北側，前殿奉祀天上聖母，後殿奉祀佛祖，並附祀斗六門分縣丞姚鴻祿位。



當時的受天宮不只是信仰場所，也與斗六的文教發展有所連結。1753年，廟旁設立龍門書院，成為雲林重要書院之一，培養地方讀書風氣。受天宮與斗六街南端的永福寺相互對應，地方流傳“街頭媽祖間，街尾觀音亭”的俗諺，反映媽祖與觀音信仰在舊斗六街的重要地位。



19世紀斗六受天宮曾多次修繕，1848年地方人士倡捐整修，現今仍可見與舊受天宮相關的石柱遺跡，成為老斗六歷史留下的實物見證，1906年嘉義大地震波及斗六，廟宇受損，地方仕紳再次募款修建。



然而到了日據後期，皇民化政策推行，台灣傳統民間信仰受到壓制，受天宮約在1937、1938年間遭廢除、拆毀，原有廟宇與部分文物因此散失，信徒則設法將部分媽祖神像及相關物件保存下來，讓香火沒有因此中斷。



戰後地方信眾重新籌組聖母會，推動受天宮復建，1973年，地方人士葉碧東捐獻莊敬路土地，加上各地信眾捐助，重新興建受天宮，歷經多年逐步完成今日廟貌，成為斗六市民熟悉的信仰據點。