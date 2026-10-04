關注：選舉熱起來　蔣萬安成綠軍頭號目標

賴清德、蔡英文、卓榮泰等人出席沈伯洋競選總部成立大會，表達力挺。（照:沈伯洋競總提供） 中評社台北10月5日電（記者 黃筱筠）原本外界預期今年地方九合一選舉會非常冷，沒想到綠營已經把台北市長選舉當成2028在打。台北市長蔣萬安臉書發文批評民進黨台北市參選人沈伯洋“社區提供毒品說”，讓綠營總動員到蔣臉書留言，24小時衝破52萬則留言。這場選舉綠營拿出高規格“造浪”，目標是把蔣困在台北，重挫蔣士氣，讓蔣無法競逐2028。



今年這場選舉已經開始熱起來，尤其在蔣萬安臉書發文批評沈伯洋的“社區提供毒品”言論之後，綠營支持者全面爆發，灌爆蔣該則臉書留言。這個時間點剛好在沈伯洋競選總部成立前一天晚上，因此這一波攻勢，順便動員出不少支持者到沈競總成立現場力挺。



而沈伯洋這場競選總部成立大會，從賴清德、蕭美琴、蔡英文、“行政院長”卓榮泰、高雄市長陳其邁、民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌、“立委”柯建銘等民進黨府院高層全部出動。如果以52萬則留言來看，只要一半由綠營網軍發動攻勢，這需要花費多少經費？為何民進黨會這麼賣力力挺沈伯洋打台北市這場選舉，很可能每個人的目的都不同。



首先，賴清德身兼黨主席，年底縣市長成績代表黨主席位置能否保住，而蔣萬安是國民黨領頭羊，原本計劃是全台輔選拉抬藍軍選情，但綠營積極造出“洋流”，讓蔣萬安與團隊必須疲於應付，減弱輔選力道。



而民進黨也把蔣萬安視為2028藍軍可能人選之一。蔣的形象、年齡等比起國民黨目前有機會問鼎大位的政治人物，更有機會，如果能重挫蔣萬安，蔣未來參選2028機會大減，而剩下最可能出線就是台中市長盧秀燕等，綠軍盤算一定認為2028對戰盧秀燕，會比蔣萬安容易。



賴清德也藉著沈伯洋的路線要喚醒綠營支持者，搶先操作2028選舉，維持動員綠營的熱度。但民調專家戴立安的民調不是呈現出賴清德的支持度高於五成嗎？民進黨現在的選戰打法並不像是高支持度與高滿意度的執政者打法。



與沈伯洋在毒品議題上交鋒，讓蔣萬安臉書遭灌爆，裡面留言有網軍、有真人，而一開始傳出綠營支持者會發動攻勢前往留言，是蔣萬安小編刪留言，雖然這也可能是“反串”，但這凸顯蔣萬安團隊危機處理還沒有做得很好，選戰還有將近2個月，綠營攻勢只會更猛烈，蔣團隊要能挺住不容易。