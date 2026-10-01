關注：徐欣瑩猛攻鄭朝方家族　拚逆勢突圍

徐欣瑩受邀出席“董事長開講粉絲見面會”。（照片：徐欣瑩競辦提供） 中評社新竹10月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，年底將對決民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。徐因黨內初選裂痕、竹北藍白合破局影響，民調居於劣勢，但徐近來猛攻鄭家族土地爭議，力拚逆勢突圍。



徐欣瑩3日晚間受邀出席由《美麗島電子報》董事長吳子嘉主持的“董事長開講粉絲見面會”竹東場，徐砲火全開猛攻鄭朝方家族土地爭議，定調年底新竹縣長選戰是“廉能政治對抗金權政治”，並提出“家人不干政、公共建設不署名、成立顧問團公開監督”等3大承諾。



反觀在同一天成立競選總部的鄭朝方造勢活動，卻沒有任何綠營大咖到場助講。鄭強調他的最大咖就是所有新竹縣民，並未設置競選總部主任委員，還邀請新竹縣13鄉鎮市百工百業代表來當他的主委，試圖用不同以往的選戰打法，想讓新竹縣藍天變綠地。



據了解，新竹縣不分藍綠陣營的許多地方頭人多認為，今年新竹縣長選戰確實是民進黨近25年來最有可能重新執政的一次機會，主因是鄭朝方為非典型政治人物，對年輕選票較有吸引力，加上曾擔任過兩屆國民黨籍新竹縣長的鄭父鄭永金地方實力雄厚，讓徐欣瑩一開始就陷入苦戰。



徐欣瑩則是在挺過黨內初選裂痕、竹北藍白合破局低潮後，氣勢緩步回升當中，近來已轉守為攻猛批鄭朝方家族過去在竹東鎮的土地開發爭議，積極搶攻鄭老家選票，並希望能藉此喚起藍營基層的危機意識，讓除竹北市之外的12鄉鎮市氣勢都能翻轉，最後再和鄭決戰竹北市。



地方人士告訴中評社，徐欣瑩這次選戰會打得這麼辛苦，主因是藍營選票還沒歸隊，但未來隨著選戰越打越激烈，藍營選票將會大量回流，徐只要在竹北市不要輸得太慘，還是能靠在其他12鄉鎮市的選票來彌補，仍有勝選機會。



相較於徐欣瑩積極營造藍綠對決氣氛，鄭朝方則刻意淡化政黨色彩，不希望讓選戰提早進入藍綠對決局面，這樣才有利讓鄭選票最大化。未來，藍綠在新竹縣長選戰比的是誰沉得住氣，誰就有機會贏得最後勝利。