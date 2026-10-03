】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
關注：柯志恩競辦三篇長文　不如柯P三句話
http://www.CRNTT.com   2026-10-05 00:54:44
國民黨高雄市長參選人柯志恩4日與民眾黨現任主席黃國昌同框。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄10月5日電（記者　蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩連續兩天與民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌同框，馬上從空戰上佔到便宜，也凸顯藍營在高雄帶動議題不夠力，亟需白營的加持，但白營今年在高雄政治能量非常不足，恐不能指望短暫一次合體就能帶來改變。

　　柯志恩3日與柯文哲合體掃市場，4日再與黃國昌同框，雖主要是輔選民眾黨高雄市議員參選人林于凱，不過柯文哲提到“高雄選戰打得太沉悶”、“賴瑞隆太好打了”、“乾脆找黃國昌來當競選總幹事”，馬上掀起政治話題與相關效應。

　　柯志恩競辦4日馬上就火力全開，一口氣連發3篇砲轟對手賴瑞隆的新聞稿，分別針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆回嗆的“兩柯不了解高雄、市民只在乎城市發展”、“藍白聯手通過財劃法，讓高雄損失新台幣2百億”等做出回應與反擊。

　　但觀察後續，柯志恩競辦用力連發三篇長篇大論，效應卻不如柯文哲隨口講的那簡單三句。這也凸顯選戰就是要用簡單、容易傳播出去被記住的語言，另外攻擊者的動作通常會被注意，防守方淪為被動解釋，所以要去帶動議題、掌握話語權。

　　高雄的傳統政治版圖是綠大於藍，單靠國民黨基本盤難以突圍，代表更需要民眾黨的幫忙。民眾黨雖在高雄未推出市長參選人，但在年輕族群和中間選民中仍有一定影響力，有助於幫助柯志恩開拓年輕與中間選票。 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：