關注：柯志恩競辦三篇長文　不如柯P三句話

國民黨高雄市長參選人柯志恩4日與民眾黨現任主席黃國昌同框。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月5日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩連續兩天與民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌同框，馬上從空戰上佔到便宜，也凸顯藍營在高雄帶動議題不夠力，亟需白營的加持，但白營今年在高雄政治能量非常不足，恐不能指望短暫一次合體就能帶來改變。



柯志恩3日與柯文哲合體掃市場，4日再與黃國昌同框，雖主要是輔選民眾黨高雄市議員參選人林于凱，不過柯文哲提到“高雄選戰打得太沉悶”、“賴瑞隆太好打了”、“乾脆找黃國昌來當競選總幹事”，馬上掀起政治話題與相關效應。



柯志恩競辦4日馬上就火力全開，一口氣連發3篇砲轟對手賴瑞隆的新聞稿，分別針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆回嗆的“兩柯不了解高雄、市民只在乎城市發展”、“藍白聯手通過財劃法，讓高雄損失新台幣2百億”等做出回應與反擊。



但觀察後續，柯志恩競辦用力連發三篇長篇大論，效應卻不如柯文哲隨口講的那簡單三句。這也凸顯選戰就是要用簡單、容易傳播出去被記住的語言，另外攻擊者的動作通常會被注意，防守方淪為被動解釋，所以要去帶動議題、掌握話語權。



高雄的傳統政治版圖是綠大於藍，單靠國民黨基本盤難以突圍，代表更需要民眾黨的幫忙。民眾黨雖在高雄未推出市長參選人，但在年輕族群和中間選民中仍有一定影響力，有助於幫助柯志恩開拓年輕與中間選票。