藍白齊聚台東挺吳秀華　饒慶鈴籲團結交棒

台東縣長參選人吳秀華競選總部4日下午正式成立，縣長饒慶鈴交棒給吳秀華。(照：吳秀華臉書) 台東縣長參選人吳秀華競選總部4日下午正式成立，前縣長黃健庭為吳秀華進行授旗。(照：黃健庭臉書) 左起，台東前縣長黃健庭、朱立倫、吳秀華及饒慶鈴。(照：黃健庭臉書) 中評社台東10月5日電／台東縣長選戰升溫，中國國民黨台東縣長參選人吳秀華競選總部4日下午正式成立，現場湧入近萬名支持者，旗海飄揚、“凍蒜”聲此起彼落。國民黨前主席朱立倫、台灣民眾黨創黨主席柯文哲、“立法委員”羅智強、陳菁徽，以及台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭等人到場力挺，藍白陣營在台東集結，成立大會從暖場表演開始，隨後安排多位貴賓致詞，並由藍白代表共同上台授旗、交棒，最後由吳秀華發表競選感言，現場氣氛熱烈。



成立大會現場安排暖場表演及貴賓致詞，藍白代表共同上台授旗交棒，最後由吳秀華發表競選感言。吳秀華表示，自己投入地方服務20多年，從基層助理、縣議員一路到議長，長期與台東鄉親面對面，這次參選縣長，希望承接前縣長黃健庭、現任縣長饒慶鈴累積的治理基礎，帶領台東邁向下一個十年。



饒慶鈴致詞時回顧自己的從政歷程表示，父親饒穎奇受國民黨栽培從一名黨員一路做到“立法院副院長”，最後擔任“總統府資政”；她自己則從縣議員、議會副議長、議長一路走到縣長，無論擔任何職務，都努力完成黨所交付的任務。



饒慶鈴表示，如今國民黨再次提名一名優秀的政治人物參選縣長，就是吳秀華。她說，既然當年黨員給她機會接棒，現在也希望8年前支持她的國民黨員，以及後來加入國民黨的新黨員和支持者，一起完成這次黨所交付的任務，支持吳秀華接下下一棒。



饒慶鈴指出，選舉並不容易，尤其代表國民黨參選縣長，更要承擔相當責任，因此她呼籲黨員團結，也希望所有認同國民黨及吳秀華的支持者，在這場選舉中全力相挺。



黃健庭表示，吳秀華過去12年歷經縣議員、議長及國民黨台東縣黨部主委等歷練，這些經驗讓她逐漸成熟、幹練，也具備“大將之風”，如今已經準備好接下縣政領導的重任。黃健庭回顧自己擔任縣長時，感謝台東鄉親給他機會改變台東，也感謝8年前台東民眾支持饒慶鈴接續縣政，讓台東的發展得以延續。

