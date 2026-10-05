沈伯洋林森北造勢爆滿？凌濤指畫面詐欺

國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會4日下午登場，“洋流”一度蔓延至林森北路、市民大道及中山南路，主辦單位宣布達12萬人。不過，中國國民黨桃園市議員凌濤4日質疑，綠營選在林森北路封街造勢，利用較窄路幅與街廓營造人潮爆滿視覺效果，這種操作形同“畫面詐欺”。另外，沈伯洋的毒品話題已成藍營攻擊的焦點，他呼籲藍營支持者“必須熱起來”，出門投票支持蔣萬安。



凌濤4日在中天節目《週末大爆卦》中表示，綠營近日強調林森北路造勢人潮湧現、“大洋流順起來”，但若與國民黨近期大型造勢相比，呈現方式其實大不相同。



凌濤指出，綠營在台北林森北路舉辦的“大洋流”造勢宣稱現場超過5萬人。但他以國民黨當天在新北市板橋舉辦的李四川造勢與高雄市鳳山的柯志恩活動為例，光是現場擺放的椅子就是1.5萬張起跳，還有不少支持者站在會場外圍，因此他推估實際人流至少達2萬至3萬人以上。他諷刺說，如果按照民進黨的估算邏輯，藍營的場次人數早就被喊到5萬、6萬人了。



凌濤建議，國民黨“以後不要那麼老實”，若單純為了追求人潮爆滿的畫面，可以找路幅較窄、巷弄密集的地方舉辦活動，把支持者集中在有限空間內，視覺效果自然更加明顯。藍營的超盤邏輯是“市政優先、政策為主”，但民進黨的選戰操作更重視聲量、場面以及媒體畫面，“能不能把勢造起來、把畫面塞滿”，成為重要考量，甚至完全不顧及周邊交通的運轉與市民的便利。



凌濤接著說，如果接下來的選戰焦點持續圍繞“誰的人比較多”、“誰的聲量比較大”，國民黨的選戰邏輯也必須調整，不能只是按照傳統方式辦大型活動，而應重新思考如何在政策攻防與選戰氣勢之間取得平衡。



談到沈伯洋近期聲勢，凌濤則認為，藍營這幾天拋接球接力檢驗，成功撕下了沈伯洋“知性學者”的偽裝。沈伯洋在2014年的文章中明確主張“在社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭”，這在瑞士、加拿大等國早就被證實是失敗、且會全面敗壞社區治安的“爛政策”。他批評民進黨如今只能發動大量網軍機器人試圖轉移焦點、洗板護航。



凌濤提醒，他從事政治工作多年，從未感受過選戰像2026年這次這麼冷過。“毒品題”會是一個關鍵的轉機，因為全民都無法容忍毒品進入校園與社區。他呼籲藍營支持者“必須熱起來”，不能再掉以輕心，必須要有高度的危機意識。如果大家反對沈伯洋這種將毒品除罪化、帶入社區的主張，2026年就一定要站出來投票支持蔣萬安。