藍營三子挺江啟臣！徐弘庭揭戰略：先穩台中　

立法院長韓國瑜、國民黨台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜合體為台中市長參選人江啟臣站台。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電／中國國民黨台中市長參選人江啟臣4日上午在台中舉辦競總成立大會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜陪同江進場。對此，國民黨籍台北市議員徐弘庭4日在政論節目指出，“漢子、禿子、燕子”合體的舉動顯示，國民黨現階段是要先把台中穩下來，這次集結力量在江這裡，未來輔選的力量也會有更多策略。



韓國瑜、盧秀燕與侯友宜4日陪同江啟臣大進場，支持者爭相握手，4人走了10分鐘才上台，盧說一個家庭的家長要離開時，要能夠安心，就要交對棒，“如果啟臣當選，我準備好了，好好、安心、幸福交棒”。韓則喊話台中未來一定要更上一層樓，不光是台灣的台中，而是亞洲的台中、世界的台中，將所有客源不斷進台中，台中的貨物不停賣出去。



對此，徐弘庭4日在政論節目《TVBS戰情室》指出，國民黨在台中的選情是相對穩定，但特別的是以過去的歷史來看，台中都是搖擺州，如今看到江啟臣、盧秀燕、韓國瑜都要先把台中穩下來，且以盧的講法，“漢子、禿子、燕子”合體是未來輔選的力量，這次在江這裡，未來輔選的力量也會有更多策略。



另外，針對民眾黨前主席柯文哲日前針對高雄市長選戰看法時分析，稱選情過於沉悶，並說“沒有一場戰爭用防守打的”一事，徐弘庭認為，柯文哲很清楚柯志恩的打法相對保守，應該更積極，要贏要找到攻擊手才會有相對的流量。



徐弘庭認為，2026九合一選舉被外界形容選情史上最冷，但在網路的熱度卻很高，這並不是正常的事情，要成為正常國家，得把虛假的東西拿掉，否則會被情緒左右，政治熱度若由人為操作出來，國家會沒救。