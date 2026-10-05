連勝文穿短褲陪謝國樑掃市場　讚基隆進步

基隆市長謝國樑4日在國民黨中評委主席團主席連勝文陪同下前往信義市場拜票。（照片：謝國樑競選辦公室提供） 基隆市長謝國樑4日在國民黨中評委主席團主席連勝文陪同下前往信義市場拜票。（照片：謝國樑競選辦公室提供） 中評社台北10月5日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑4日在國民黨中評委主席團主席連勝文陪同下，前往信義市場拜票。謝國樑表示，每一次走進市場、走入地方，最重要的就是直接聽到市民的聲音，尤其截至今年上半年最新統計，基隆行人事故傷亡率更已來到全台第二低，顯示相關改善工作逐步展現成果。



連勝文昨天穿著短褲以及T恤一派輕鬆，陪同謝國樑到市場掃街。他表示，謝國樑真心想為基隆做事，也有能力持續帶領團隊讓基隆進步，請所有市民繼續支持。



謝國樑4日在連勝文、國民黨籍基隆市議員何淑萍、韓世昱及郭美秀，以及信義市場管委會羅姓主委等人陪同下赴信義市場掃街、拜票，沿途向市場攤商及採買民眾親切問候、握手致意，現場氣氛熱絡，不少民眾主動上前合影、握手並高喊加油，展現熱情與支持。



謝國樑強調，每一次走進市場、走入地方，最重要的就是直接聽到市民的聲音，未來會持續與市民站在一起，務實推動市政、完成更多建設，讓大家看見基隆持續向前的改變。他細數過去多項政績，其中提到市府這幾年持續推動汙水下水道接管，截至2025年底，基隆市接管戶數已達7萬5255戶，接管率排名全台第5，更位居本島非“直轄市”第1。



謝國樑說，行人安全更是他上任後積極改善的重要工作，基隆2025年行人每十萬人事故死傷數，已從2024年全台第20名，大幅進步至全台第4、本島第2，今年上半年最新統計，基隆行人事故傷亡率更已來到全台第二低，顯示改善工作逐步展現成果。



連勝文則表示，多年來一路看著謝國樑在基隆的努力，也了解謝對基隆的感情與投入，謝擔任市長以來，帶領市府團隊積極推動各項建設與政策，從城市發展到市民生活，都可以看到一步一腳印的努力與改變。



連勝文強調，謝國樑是真心想為基隆做事，也有能力持續帶領團隊讓基隆進步，請所有市民朋友支持，讓謝國樑在基隆市政府繼續服務。