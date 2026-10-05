沒半個人想來雲林？張麗善批劉世芳羅織罪名

民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）4日成立競選總部，劉世芳（左二）站台助講。（照：劉建國臉書） 國民黨雲林縣長張麗善。（中評社 資料照) 中評社雲林10月5日電／民進黨雲林縣長參選人劉建國4日成立競選總部，“內政部長”劉世芳站台助講，會中致詞講到“雲林有很多好土地，但科技業要來第一關就要遇到家族政治”。中國國民黨雲林縣長張麗善怒批，“內政部長”說話可以亂羅織罪名嗎？拿到權力的人應該思考如何平衡各縣市經濟發展，而不是政治鬥爭，以話術愚弄民眾，砲轟用政治力介入不會幫參選人加分。



張麗善砲轟，民進黨用仇恨值、用政治力介入，對國家發展不好，雲林縣鄉親也沒少投給民進黨的“總統”。民進黨的家族政治不比國民黨少，北港蘇家（指前縣長蘇治芬家族）已經60年，張家只有20年歷史。



劉世芳指出，雲林縣擁有許多地利條件，有機會發展高科技產業，但遇到家族政治卡關因而阻礙發展，要讓雲林更進步發展就要打破家族政治，引進民進黨堅持的清廉、勤奮及打拚精神，若票再投家族，雲林縣絕對無法進步。



張麗善回應，走過必留痕跡，所有事情公開透明，身為“內政部長”可以亂講一通嗎？請劉世芳不要子虛烏有指控、羅織罪名，雲林縣政府到目前都沒有徵收土地，還在走程序，不要把選舉弄得這麼惡質，拿到權力的人應該思考平衡各縣市產業經濟發展，大家共好，不要政治鬥爭、用話術愚弄民眾。



張麗善說，矽品已經落腳雲林，矽品會小嗎？南亞科如果沒有相中雲林，與雲林開4次會議是在開什麼？開第一次會，“農業部”原則同意，雙方密集開4次會，也已通過“經濟部”水利署用水、用電計劃。劉世芳這番話是在“慫恿”，用政治力介入不會幫參選人加到分。



張麗善強調，民主政治選民選的是參選人本身品性操守、學經歷、政績，劉建國經過這麼多年是有什麼政績？