沈伯洋惹議　北市府：不贊同提供毒品

台北市政府。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋主張“效仿某些國家建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”，中國國民黨台北市長蔣萬安3日發文表態“反毒沒有模糊空間”， 結果引發網路論戰。台北市衛生局4日表示，北市行之有年的美沙冬維持療法與清潔針具政策，與沈伯洋主張完全不同。北市府不贊同除罪化，也不贊同“提供毒品使用”，呼籲外界切勿混淆。



台北市衛生局4日發新聞稿說明，本市戒治措施的精神是確保毒品不擴散、藥癮者不受傳染，因此以專業醫療人員運行服務據點，並非由社工或社區中心；而美沙冬替代療法更不該被混淆成“提供毒品”。



衛生局表示，台北市有專業院區與藥局作為衛教與諮詢據點：本市結合在地醫療資源，轄內共設置34處藥局做為清潔針具衛教諮詢服務站透過專業藥師提供一對一衛教諮詢與轉介服務，另有台北市立聯合醫院陽明院區、昆明院區及三軍北投院區3處醫事機構為衛教諮詢地點。



衛生局指出，台北市設有19台清潔針具自動服務機，最重要的目的是為了減害，避免因共用針具造成疾病傳染；而且參與清潔針具計劃的藥癮者如果以領取的針具做出施打毒品等非法行為，仍依法查辦、不會獲得任何刑法上的豁免權。



衛生局續指，北市專業院區提供美沙冬替代治療：本市轄內藥癮機構有提供美沙冬替代治療，該藥品為口服，受治者須在院區內、由醫療人員目視下服藥完不可帶出；目前有4家院區提供服務，包括：台北市立聯合醫院松德院區、林森中醫昆明院區、陽明院區、三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處，全年無休提供服務。



衛生局強調，相關服務依循疾管署“藥癮愛滋減害計劃”，盼減少共用針具、稀釋液及相關器具造成的愛滋病毒與其他血液傳染病感染，並結合衛教、篩檢、轉介戒癮治療及心理諮商，協助藥癮者處理身心問題、重返社會，降低毒品危害。不希望所有專家與基層同仁長期的付出遭到誤解。



