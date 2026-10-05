屏東縣選戰周春米唱政績　蘇清泉攻高齡福利

國民黨縣長參選人蘇清泉深入鹽埔、崁頂鄉拜票。（照:蘇清泉辦公室提供） 民進黨屏東縣長周春米將“廟口開講”升級“廟口開唱”，主打執政成績及縣市合作。（照:周春米辦公室提供） 國民黨縣長參選人蘇清泉深入鹽埔、崁頂鄉拜票。（照:蘇清泉辦公室提供） 民進黨屏東縣長周春米將“廟口開講”升級“廟口開唱”，主打執政成績及縣市合作。（照:周春米辦公室提供） 中評社屏東10月5日電／屏東縣長選戰升溫，藍綠4日不約而同大打“廟口戰”。爭取連任的民進黨屏東縣長周春米一口氣在屏東市連趕5場，還將“廟口開講”升級“廟口開唱”，主打執政成績及縣市合作。中國國民黨縣長參選人蘇清泉則深入鹽埔、崁頂，將砲火集中人口流失、高齡照顧，並拋出敬老金65歲即可領取，藍綠從廟口隔空交鋒，福利政策也成選戰新戰場。



周春米4日下午至晚間與民進黨屏東市長參選人梁育慈接連前進林仔內永安殿、新興天后宮、海豐三山國王廟、歸來慈天宮及頭前溪鎮溪宮，“立委”王義川、政治評論員李正皓也接力助講。不同於過去純粹演講，兩人穿插演唱“屏東查某囝”、“心花開”等歌曲，拉近與選民距離。



周春米主打“執政牌”，強調任內還清縣府債務，同時推動全齡照顧、社福及重大建設，並稱屏東正處產業轉型關鍵階段，半導體供應鏈相關建設陸續推進，未來還要爭取更多高科技產業進駐。她也力挺梁育慈，盼中央、縣府及市公所串聯，讓屏東市建設加速。



相較綠營一天5場集中火力搶攻屏東市，蘇清泉則延續近期“廟口開講”模式深入鄉鎮，今日轉戰鹽埔、崁頂，結合重陽敬老活動，北市議員李明賢及屏東縣議長周典論站台助陣。



李明賢以自身從枋寮北上求學經驗指出，屏東人口多年持續減少，民進黨長期執政，呼籲選民“換黨做看看”。



蘇清泉則拋出老人福利政策，指出屏東現行重陽敬老禮金領取年齡門檻過高，主張若當選縣長，將領取門檻降至65歲，金額也要比照鄰近高雄。



隨年底選戰逼近，藍綠雖同樣走進廟口，周春米以現任優勢訴求財政、建設及縣市合作，力守執政成績；蘇清泉則從人口減少及社福落差切入，挑戰長期執政的民進黨。