灌爆蔣萬安臉書？莊瑞雄：打成網軍太過廉價

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團舉行輿情回應記者會，左起黨團副幹事長陳冠廷、幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近日為反毒議題全面槓上，蔣萬安臉書貼文24小時湧入逾50萬則留言，藍營質疑有網軍介入、經費狂燒。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄5日駁斥，把50多萬留言者都打成網軍，是對網友不尊重，面對網路負面聲量，直接以網軍解釋太過廉價，也不是處理政治危機最好的方法。



民進黨“立法院”黨團5日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳冠廷。



記者問，針對蔣萬安與沈伯洋反毒攻防，蔣萬安日前在臉書發文質疑沈伯洋過去的毒品政策主張，引發大量網友留言，恐創金氏世界紀錄，藍營質疑其中有網軍介入，更追問大量洗留言的經費來源，沈伯洋已駁斥網軍說法，民進黨團如何看待？



莊瑞雄表示，蔣萬安的說法引發網友非常激烈的反應，網路世界本來就是吵吵鬧鬧、言論攻防激烈，不能因為不贊同自己的意見，就全部稱為網軍，網路正負聲量都是候選人應該思考的問題，一段談話造成這麼大的影響，危機處理若只是直接打成網軍，實在太過廉價，也無助解決問題。



至於沈伯洋的“洋流”聲勢是否已激起藍營危機感、喚醒國民黨基本盤？莊瑞雄說，台北市一直被認為是藍軍優勢區，如今國民黨嚇到傾巢而出，這就是民主選舉，造勢就是希望讓支持者及更多中間選民走出來，真正的重點仍是候選人有沒有料、能否打動傳統支持者，以及尚未決定投票意向的選民。



莊瑞雄說，如果選舉只是比基本盤，很多縣市根本不用選，這樣的選戰一點都不精彩。民進黨歡迎台北市選戰一路熱戰到投票，但絕不希望熱戰變成抹黑大戰，沈伯洋一開始與蔣萬安民調落差很大，如今已讓台北市選戰進入熱戰，接下來就看雙方提出的都市願景能否獲得市民接受。蔣萬安雖有現任連任優勢，但優勢正逐漸流失；新北市蘇巧慧面對原本同樣被視為藍營優勢區的選情，也是如此。



對於藍營持續追打沈伯洋2014年文章中的毒品主張，莊瑞雄表示，各政黨對毒品進入校園都是零容忍，但對染毒成癮者如何處理，則涉及減害政策，沈伯洋12年前是以博士生身分在論壇發表各國毒品政策比較，現在已是真正的學者，他反而期待沈能再寫一篇完整文章，說明現在對毒品政策的主張。



他還說，美沙冬替代療法就是減害措施之一，台灣毒品危害防制也受到國際肯定，美沙冬雖屬二級毒品，但可合法用於醫療，蔣萬安應檢視沈伯洋現在提出什麼毒品政策，而不是抓著12年前博士生時期的文章進行政治攻防。