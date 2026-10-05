陪學弟桃園掃夜市　蘇巧慧讚黃世杰像大佛

民進黨桃園市長參選人黃世杰、新北市長參選人蘇巧慧4日晚間現身桃園觀光市場。（照：黃世杰臉書） 蘇巧慧、黃世杰與民眾握手寒暄。（照：黃世杰臉書） 蘇巧慧與黃世杰4日晚間現身桃園觀光市場掃街拜票，受到支持者簇擁、歡迎。（照：黃世杰臉書） 中評社台北１０月５日電／民進黨桃園市長參選人黃世杰、新北市長參選人蘇巧慧４日晚間一起逛桃園夜市，大批支持者守候，高喊“洋流慧聚、杰伴同行”。黃世杰細數桃園、新北有軌道、單車、公車等建設需要合作，期盼心中願望未來能一起實現。蘇巧慧則稱讚黃世杰像是大佛，腦中、心中、腹中有淵博的學問，沒選這樣的人選是損失。



蘇巧慧說，她和台北市長參選人沈伯洋、黃世杰是台大學姊、學弟。這段選舉期間，都沒有批評別人，都是在談願望與願景，希望台北、新北、桃園，一起走向未來，讓黃世杰帶領大家走向桃園新時代。隨後兩人走進夜市，一路逛一路和攤商、民眾握手寒暄。



蘇巧慧與黃世杰４日晚間一起現身桃園觀光市場掃街拜票，現場支持者簇擁，而開始掃街前，黃世杰先拿起麥克風大談桃園願景。



黃世杰表示，桃園觀光夜市非常具有特色，也是台灣門面第一站，許多旅客會安排來這裡吃美食，是未來發展觀光重要亮點。他提到，桃園新北有非常多接壤的地方，兩地是共同生活圈，許多需要合作的建設，例如新桃林線需要雙方一起推動，如今通車的三鶯線，也有延伸線要拜託新北市府加速推動，未來桃園、新北連成一線，生活更方便。



黃世杰指出，除了軌道建設，自行車道也有許多連結處，例如桃林鐵路自行車道從海邊延伸到林口、八里、淡江大橋，桃園山線連接到新北三峽、鶯歌，是未來的願景，相信只要勇於提出，一定可以實現。



黃世杰續指，雙方能合作的還有公車系統，需要雙城平台，兩處公車問題能彼此給予支持、支援。心中有非常多的願望，希望未來能一起實現。



蘇巧慧笑稱，終於知道為什麼民進黨台北市長參選人沈伯洋說“不要讓黃世杰拿到麥克風”，一講講不完。黃世杰像是大佛，腦中、心中、腹中有淵博的學問，沒選這樣的人選是損失。看到許多海報“洋流慧聚，杰伴同行”，代表新時代、新觀念，民眾只要走進投票所，就可以決定跟什麼樣的人一起工作。