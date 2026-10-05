朱家軍出手攻蘇巧慧　列三案籲向受害者道歉

國民黨團召開記者會，前發言人楊智伃揭露蘇巧慧說謊。（中評社 張嘉文攝） 左起，桃園市議員凌濤、藍委許宇甄及新北市板橋區議員參選人鄧凱勛。（中評社 張嘉文攝） 新北市板橋區議員參選人鄧凱勛。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天鎖定民進黨新北市長參選人蘇巧慧猛攻，列出張淑娟緋聞案、新北幼兒園餵藥案及前台大校長管中閔論文案等三大爭議，指蘇過去都曾參與批判，如今面對後續發展卻選擇切割，至今未向相關當事人道歉。



國民黨團書記長許宇甄喊話蘇巧慧，按照蘇自己過去所說的“直球對決”，何時要向受害者道歉？



國民黨團今天上午召開“關鍵畫面曝光！揭露蘇巧慧說謊真面目”記者會，由許宇甄、前黨主席朱立倫子弟兵桃園市議員凌濤、新北市板橋區議員參選人鄧凱勛及前國民黨發言人楊智伃等人出席。



今天記者會出席者都是朱立倫子弟兵，算是身為前市長朱立倫開始對新北市選情出手。



許宇甄表示，政治人物的誠信是基本底線，但蘇巧慧在三大爭議中都曾扮演角色，事後卻沒有道歉。第一案是張淑娟緋聞案，蘇近日稱自己“從頭到尾都沒有評論別人的私事”，但2022年在政論節目上，面對相關爭議時曾表示，事情來了就是“直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚”。



凌濤也秀出當時節目畫面及時間軸表示，當年節目畫面中出現張淑娟照片，蘇巧慧在節目上做出上述發言，如今卻稱沒有評論別人私事，前後說法有落差。他要求蘇面對張淑娟近日的公開指控，應該出面說明並道歉。



第二案則是2023年的新北幼兒園餵藥案，鄧凱勛表示，蘇巧慧當時曾在臉書稱孩子體內驗出的藥物是毒品，並對時任新北市長侯友宜提出嚴厲譴責，後續新北地檢署偵結不起訴，蘇至今卻沒有為當時的發言向幼教人員道歉。



鄧凱勛質疑，蘇巧慧如今參選新北市長，強調“尊侯”，但新北市民不會忘記當年餵藥案的政治攻防，他要求蘇說清楚，回頭檢視當時發言，是否認為有所不妥？

