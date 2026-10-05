反毒留言破56萬　蔣萬安：民進黨動員洗版

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安視察台北市北投衛生局檢驗科實驗室。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月5日電（記者 莊亦軒）中國國民黨台北市長蔣萬安近日與民進黨台北市長參選人沈伯洋因毒品問題交鋒，國民黨文傳會主委陳以信表示，既然雙方都有意願，應該針對毒品政策公開辯論。蔣萬安5日表示，他過去強調這次台北市長選舉一定會有辯論，也樂意參與透過辯論，好好的用政績以及對台北願景爭取對台北市民認同。



蔣萬安日前針對反毒議題在臉書發文槓上沈伯洋，臉書遭大量留言灌爆，至5日上午留言已突破56萬則。蔣萬安5日表示，全世界民主國家沒有因為選輸就發動大罷免，已經創下世界紀錄。他只是清楚表達反毒立場，揭發民進黨不想被看到的事情就被動員洗版。歡迎不同意見的人理性討論溝通，反對毒品除罪化、反對毒品進入校園跟社區。



民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年以“撲馬”為名在《想想論壇》發表文章，主張“社區中心提供毒品與針頭”、“毒品與藥品劃上等號”等政策。



蔣萬安補充，大家可以去看沈伯洋在2014年所寫的文章，內容非常清楚，整篇文章沒有提到美沙冬。也明確提到要在社區成立中心，由社工協助執行，而且要提供吸毒者毒品及針具，所以這一點非常清楚。



針對美沙冬計劃，蔣萬安表示，現在大家所支持的美沙冬計劃，美沙冬是口服，且要在專業醫療機構，由專業醫療人員監控之下所進行的戒治政策。這跟沈伯洋所主張的在社區中心提供吸毒者毒品及針具，是完全不同的事情。針對沈伯洋2014年提出的毒品政策，蔣萬安強調，身為台北市長，這種毒品注射室或者毒品除罪化在台北並不可行。



蔣萬安5日上午視察台北市北投衛生局檢驗科實驗室，進入實驗室前接受媒體聯訪，被問到台北市的美沙冬戒毒計劃，蔣萬安回應，美沙冬計劃是口服不是針頭施打，長期以來有相當成效，感謝一直以來的專業人員的付出，這跟2014年沈伯洋委員提出的是完全不同的。



對於國際毒品成癮者處理方案，蔣萬安表示，國外很多城市包括美國舊金山、瑞士蘇黎世等，這類提供社區中心毒品、針具的措施，後來執行的成果是如何，是越來越嚴重、引發更多問題？還是有相當成效？



“行政院長”卓榮泰4日批蔣萬安“不誠懇、不認真、不真實”。蔣萬安今天回擊，如果賴清德、卓榮泰能用攻擊蔣萬安一半心力用來施政治理，今天苯駢芘毒油不會查不出結果、今天少子化問題不會越來越嚴重、今天高房價不會10年都沒有辦法解決，也不會無法蓋出當時承諾的13萬戶的社宅。



蔣萬安說，對比以不副署、不執行，來否決多數民意的卓榮泰，誰比較不誠懇？對比今天不願意承認過去主張在社區中心發放毒品的沈伯洋，誰比較不真實？”對比不願意去解決冷鏈配送問題，就直接宣布停止班班喝鮮奶這樣政策的卓榮泰，誰比較不認真？