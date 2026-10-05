管中閔轟蘇巧慧不認錯　是政治與道德懦夫

前台灣大學校長管中閔透過影片砲轟民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（國民黨團記者會影片截圖） 國民黨團召開“關鍵畫面曝光！揭露蘇巧慧說謊真面目”記者會。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團召開“關鍵畫面曝光！揭露蘇巧慧說謊真面目”記者會，前國民黨發言人楊智伃進行說明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）前台灣大學校長管中閔今天透過影片砲轟民進黨新北市長參選人蘇巧慧，過去面對他的論文爭議，以及張淑娟遭影射緋聞事件，蘇至今都不承認錯誤，還想透過話術規避責任。他重批，這樣的表現是“道德的懦夫，也是政治上的懦夫”。



中國國民黨“立法院”黨團今天上午召開“關鍵畫面曝光！揭露蘇巧慧說謊真面目”記者會，黨團書記長許宇甄、桃園市議員凌濤、新北市板橋區議員參選人鄧凱勛及前國民黨發言人楊智伃出席，身為當事人之一的管中閔則特別錄製影片在記者會中播放。



管中閔表示，他日前在臉書談到張淑娟事件，主要是因為感同身受。張當年在政論節目上遭到公開攻擊，隨後又在網路上受到懷疑與指責，有明槍也有暗箭，這和他當年的遭遇（指台大拔管案）非常類似。



管中閔說，兩起事件在他看來，都是子虛烏有的污蔑與造謠，他甚至幾乎可以確定，蘇巧慧當年根本沒有翻過遭指控抄襲的那一本論文，卻參與相關政治攻防。



他強調，問題在於蘇巧慧直到今天都不承認自己的錯誤，“張女士的事情她有沒有承認錯誤？我的事情她有沒有承認過錯誤？沒有。”如今蘇試圖透過話術規避責任，包括辯稱當年所說的“直球對決”並非針對張淑娟。



管中閔強調，當蘇巧慧坐在那個場合、坐在媒體人周玉蔻旁邊，也知道節目正在討論什麼，“你坐在旁邊，那就是態度”。如今面對爭議，卻想用幾句話擺脫責任，他無法接受。



管中閔因此重話批評，蘇巧慧到今天仍不承認錯誤，還以話術試圖規避，“我認為這是道德的懦夫，也是政治上的懦夫”，他並呼籲選民應用選票表達態度，來唾棄他們，因為對政治人物而言，真正會害怕的就是選票。