毒品等於藥品轉彎？沈伯洋：大家都反毒

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近日為反毒議題全面槓上，蔣萬安臉書貼文24小時湧入逾50萬則留言，藍營質疑有網軍介入、經費狂燒。沈伯洋5日駁斥，網路上有非常多人自發出來發聲，包括不少醫師、第一線醫護及戒治人員，若把這些人全部說成網軍，是進一步得罪人，勸蔣萬安不要再繼續打下去，對他影響會非常大，只會讓更多人憤怒。



“既然蔣萬安主動提出毒品議題，我們就應公開辯論！”沈伯洋強調，大家都反毒，真正值得討論的是反毒的方法、內容，以及面對新興毒品與校園毒品問題應採取哪些政策，而不是持續陷入抹黑攻防，洋流沒有在怕潑髒水，選舉是一時的，要保護小孩子、做毒品防制是一輩子。



沈伯洋2014年以“撲馬”為名在《想想論壇》發表文章，公開提出“把毒品和藥品劃上等號”。



針對蔣萬安與沈伯洋反毒攻防，蔣萬安日前在臉書發文質疑沈伯洋過去的毒品政策主張，引發大量網友留言，恐創金氏世界紀錄，藍營質疑其中有網軍介入，更追問大量洗留言的經費來源。



沈伯洋5日在“立法院”受訪表示，大家可以看到網路上出來發聲的人非常多，他甚至看到不少醫師開玩笑說很久沒有開同學會，因為許多醫療專業人士對相關說法感到氣憤，因此紛紛在留言區貼出正確資訊，這些留言者中有許多是第一線醫療、戒治工作者，如果將這些人都說成網軍，等於進一步把專業人士也推向對立。



“我要很良心地建議蔣萬安，如果持續這樣打下去，對蔣自己的影響會非常大！”沈伯洋說，已有愈來愈多人站出來指出蔣的論述有問題，那個憤怒是直接展現在實際社會上。



至於藍營持續追打沈伯洋12年前文章，質疑沈以美沙冬替代治療偷換“社區提供毒品”的概念，沈伯洋反批，自己當年文章是在介紹毒品減害、針具交換、社工介入及美沙冬等既有措施，卻遭扭曲成要在社區發毒品，這幾天第一線戒治及醫護人員陸續出面，就是因為無法接受專業知識遭到污名化，這波爭議反而成為一場“大型衛教現場”，讓更多民眾重新了解美沙冬、減害政策以及毒品戒治。



對於國民黨籍“立委”羅智強出動LED廣告車，宣傳“堅決反對在社區中心提供毒品給吸毒者”，沈伯洋表示，競選團隊將採取必要法律行動，因這些說法已是造假，選舉攻防可以針對候選人，但若因此污名化第一線醫療、戒治人員，甚至傷害長期建立的毒品防制制度，就可能造成難以挽回的影響。