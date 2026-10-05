美軍售延宕？陳冠廷：可關注商購與自產能力

民進黨團副幹事長陳冠廷。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團舉行輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月5日電（記者 張穎齊）中美峰會後，各界聚焦美國對台約140億美元軍售是否持續延宕。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄5日表示，對美軍購有急迫性，從美方核准、生產排程到台灣自身軍事訓練，都需要持續溝通，政府應透過外交、“國防”管道與美方加速落實，讓採購裝備儘速到位、形成戰力。



綠委陳冠廷則表示，與其只關注美國軍售何時交付，台灣更應掌握自己現在就能控制的部分，包括商購、追加預算、自主“國防”及彈藥生產能力等，“行政院”、“國防部”相關追加預算已更加著重自主“國防”生產能力。



民進黨“立法院”黨團5日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳冠廷。



記者問，中美峰會後，學界認為美國對台140億美元軍售案恐持續延宕，台灣是否應加強向美方交涉？莊瑞雄表示，軍售及對美採購進度受到各界關注，也感謝退休官員、學者專家的善意提醒，軍售涉及美方核准、生產排程，以及台灣自身軍事訓練等環節，政府都必須持續掌握。



莊瑞雄說，美方過去對台灣所做的承諾，雙方應持續溝通、加速落實；台灣本身也要做好準備，相關人員訓練必須到位，否則即使裝備抵台，也必須確保能夠立即使用、形成戰力，而針對武器交付時程及美方生產排程，政府必須透過外交、“國防”管道持續溝通，加速採購裝備到位，形成“國防”戰力、確保安全，這也是不分黨派共同關注的議題。



“不需要因軍購交付時程就無端疑美！”莊瑞雄強調，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）已談及台美安全、中美對話及維持台海和平穩定等方向，中美兩大國維持對話、避免誤解誤判相當重要，而台海安全及印太和平穩定也不只是美中之間的事情，強化第一島鏈部署、深化區域合作同樣重要。



陳冠廷也強調，從俄烏戰爭及中東戰事可看出，商購及自主生產的重要性愈來愈高。傳統大型軍購平台耗費龐大資源，現代戰爭型態則快速改變，美國本身也持續調整，從大型坦克、戰車等平台逐漸增加無人載具等新型裝備，因此台灣除傳統軍購外，也應強化商購及自主生產等能自行掌握的能力。



媒體問，美國媒體引述執法部門消息人士稱，美國聯邦“調查局”（FBI）在洛杉磯逮捕一名涉嫌擔任中國政府代理人的女子，並稱曾監控賴清德長子賴廷宇一家。莊瑞雄表示，民眾在任何國家的人身安全，都不應因身分而有差別待遇；若中國利用台灣政治人物的特殊身分，對家屬進行跟蹤、蒐集資料，造成安全風險，應予譴責。范雲則表示，民進黨團長期提醒中國跨國鎮壓問題，任何國家公民，包括台灣民眾，若遭非法監控、跟蹤甚至暴力對待，都是民主國家所不能容忍，台灣應持續與美國及其他盟友合作因應。