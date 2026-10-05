反毒金剛車上路　羅智強等藍委批沈伯洋毒流

藍委羅智強推動的反毒金剛車今上路。（中評社 邱筠媜攝） 反毒金剛車上路記者會，藍委羅智強、許宇甄、賴士葆、徐巧芯、李彥秀、葉元之與多名民代出席。（中評社 邱筠媜攝） 藍委羅智強推動的反毒金剛車今上路。（中評社 邱筠媜攝） 藍委李彥秀代表宣讀“反毒流”聯合聲明。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月5日電（記者 邱筠媜）中國國民黨籍“立委”羅智強等藍委5日舉行“反毒金剛車”上路記者會，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋曾主張“在社區中心提供毒品與乾淨針頭”至今仍不認錯。國民黨籍“立委”李彥秀代表發布聯合聲明，呼籲沈伯洋為錯誤主張道歉，並公開保證絕不在社區中心發放毒品給吸毒者，守護全台灣人民的生命健康安全。



民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發布文章稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論被翻出，引發熱議。國民黨籍台北市長蔣萬安日前發文質疑，“反毒沒有模糊空間，不要拿美沙冬計劃遮掩”，該篇貼文隨即引發極大關注，留言數今天上午衝破56萬則。



國民黨籍“立委”羅智強組織“反毒金剛”決戰“毒流艦隊”，5日上午在“立法院”與國民黨“立委”許宇甄、賴士葆、徐巧芯、李彥秀、葉元之，台北市議員楊植斗、詹為元、林杏兒、柳采葳 ，桃園市議員凌濤、新北市板橋區議員參選人鄧凱勛及前國民黨發言人楊智伃等人一起舉行反毒金剛車上路記者會。



反毒金剛車多次繞行“立法院”，金剛車上輪播著“堅決反對沈伯洋 社區中心發毒品給吸毒者、台北反毒保衛戰、台北反毒流 救救下一代”等標語。



由李彥秀代表發表“反毒流”聯合聲明，她表示，台北人、台灣人絕對不接受沈伯洋所主張的“在社區中心提供毒品給吸毒者”，沈伯洋也不必要拿美沙冬來轉移焦點，沒有人會反對美沙冬療法。美沙冬是在醫療院所裡面，在醫療人員的照看下，口服替代的戒毒品，這是醫療行為，絕對不是沈伯洋所說的“在社區中心提供毒品給吸毒者”。



李彥秀指出，沈伯洋曾在2014年主張在社區中心提供毒品給吸毒者，這個說法雖然很恐怖，但是也聽到有人說，那是十幾年前的事情，何必計較？十幾年前的主張不是不可以改變，但是現在最可怕的是，沈伯洋今天依舊認為他十幾年前“在社區中心提供了毒品給吸毒者”這個主張沒有錯。



李彥秀說，“在社區中心提供毒品給吸毒者”變成了沈伯洋的重要政見，台北市民、台灣人能夠不擔心嗎？現在毒品到處氾濫，他們今天當然要挺身而出，為台北市民請命、為台灣人民請命。反毒金剛是一台為人民請命的金剛，是一台為被毒品毒害的學生請命的金剛，是一台為毒駕撞死無辜人民請命的金剛，更是一台為全台灣人民生命健康安全請命的金剛。



李彥秀強調，請沈伯洋要體恤被毒害殘害的青年學子、父母跟家人、無辜的路人，為他錯誤的主張認錯，也請沈伯洋公開保證他絕對不會在社區中心提供毒品給吸毒者。