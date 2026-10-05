警搜同志酒吧爆歧視　蔣萬安致歉要求檢討　

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安視察台北市北投衛生局檢驗科實驗室。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月5日電（記者 莊亦軒）台北市警方日前搜索萬華區同志酒吧，引發執法過當、歧視爭議。中國國民黨籍台北市長蔣萬安5日表示，日前警察同仁執法發生歧視事件感到非常遺憾，對被影響到的人非常抱歉。執法的過程如果有不當就必須嚴加檢討，已經要求警察局以及局長，除了針對這個個案依規定處置，也必須加強警紀宣導。



被問到台北市是否仍為同志友善城市，蔣萬安回應，不論年齡、性別、性傾向、身分或族群認同，每一個人都是台北市政府應該共同守護，也應享有相同權利，市府團隊一直希望確保每個人都能感受到安全與彼此尊重。



據警方說法，萬華分局3日持法院核發的搜索票，前往西門町一間遭檢舉涉及妨害風化的BDSM酒吧執行搜索。警方表示，案件經蒐證後報請檢察官指揮偵辦，並依法向法院聲請搜索票獲准；執行搜索期間，現場發現有人裸露身體及使用過的保險套等情況，因此依涉嫌妨害風化案件進行後續偵辦。



搜索過程中的員警言行隨即引發爭議。現場民眾提供音檔，指稱一名員警談及一名行動不便的民眾時，說出“殘障也可以做愛喔？”等語，隨後引發店長及其他民眾抗議。相關錄音曝光後，萬華分局原先否認員警有針對身心障礙者言語羞辱，後續則改由分局長出面表示，經調查確認員警對話確有不當之處，並對涉案員警記申誡一次。



蔣萬安5日上午視察台北市北投衛生局檢驗科實驗室，進入實驗室前接受媒體聯訪，被問到涉案警員僅受到申誡一次是否足夠，蔣萬安指出，任何人在台北都應該受到安全保障及尊重，這起事件不僅要依規定處理涉案個案，也必須進一步從警紀教育及執法觀念著手，避免類似事件再次發生。