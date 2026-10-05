藍點名蘇巧慧：是否認同沈伯洋社區供毒？

國民黨新北市板橋區議員參選人鄧凱勛點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，要求說清楚是否認同沈伯洋說法。（中評社 張嘉文攝） 國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團書記長許宇甄。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團召開“關鍵畫面曝光！揭露蘇巧慧說謊真面目”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾談及“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”，引來藍營全面猛攻。中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，要求她說清楚是否認同沈伯洋的說法，如果認同，“新北市29區哪一區先發？”



國民黨團今天上午召開“關鍵畫面曝光！揭露蘇巧慧說謊真面目”記者會，由黨團書記長許宇甄、桃園市議員凌濤、新北市板橋區議員參選人鄧凱勛及前國民黨發言人楊智伃等人出席。會中也針對這兩天北市藍綠激戰的毒品議題，猛攻蘇巧慧。



鄧凱勛在記者會中出示沈伯洋過去的網路文章內容，指沈曾寫下“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”，質疑相關文字白紙黑字，沒有含糊空間，因此蘇巧慧既然要參選新北市長，就應該清楚表態是否認同沈伯洋的做法。



鄧凱勛說，如果蘇巧慧認同沈伯洋，就請直接告訴新北市民，未來新北29區要從哪一區開始？“是妳的選區裡面先發嗎？還是哪一區？”這是新北家長及市民都會關心的問題；如果不認同，也應該公開說清楚，不要含糊其詞。



凌濤則表示，沈伯洋曾稱相關構想是參考國外案例，但他列舉美國舊金山、波特蘭及加拿大溫哥華等地經驗，質疑相關政策都曾衍生爭議，且最後都是失敗的。他要求沈伯洋說清楚，所謂參考國外案例，究竟是參考哪一個國家或城市。



許宇甄也表示，蘇巧慧過去在新北幼兒園餵藥案中曾嚴厲批評侯市府，如今面對同黨沈伯洋過去的相關說法，卻未見公開反對。國民黨團因此要求蘇巧慧不要迴避，既然要爭取新北市民支持，就應明確說明自己對此議題的立場。